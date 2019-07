Appverbod op de fiets: 8 vragen en antwoorden

Mag je als fietser je mobiel gebruiken terwijl je voor een stoplicht wacht? En geldt het WhatsAppverbod eigenlijk ook als je paardrijdt? Acht vragen en antwoorden over het verbod dat vandaag is ingegaan.

1) Waarom een verbod?

Het verbod moet het aantal doden en gewonden in het verkeer terugdringen. De daling van het aantal verkeersdoden stagneert de laatste jaren en het aantal ernstig gewonden in het verkeer neemt toe.

'Het is echt gevaarlijk, zoals alles wat afleiding in het verkeer betreft. Als je op je telefoon gefocust bent, zie je het verkeer niet meer', zegt Douwe Dirk van Dijken, specialist bij Team Verkeer Politie Noord-Nederland.

De overheid begon vorig jaar met een campagne om appen in het verkeer terug te dringen, met speciale aandacht voor fietsers. Wie al rijdend met de telefoon bezig is, heeft volgens het Rijk een zes keer grotere kans op een ongeluk. Daar is nu een campagne met de naam 'Laat je telefoon lekker zitten en hou 95 euro in je zak' bij gekomen.

2) Voor wie geldt het verbod?

De aandacht gaat vooral uit naar appende of bellende fietsers, maar het verbod is breder. Het is verboden om een mobiel elektronisch apparaat vast te houden in het verkeer, schrijft de wet.

Voor automobilisten is het al jaren verboden om met de telefoon achter het stuur te zitten, maar ook bestuurders van een scooter, invalidenvoertuig of een tram moeten de telefoon vanaf nu wegleggen als ze deelnemen aan het verkeer.

3) En hoe zit het met voetgangers?

Met je telefoon pielen terwijl je wandelt mag nog. Want je bent dan geen bestuurder van een voertuig. Vandaar dat je ook niet strafbaar bent als je tijdens het paardrijden met je telefoon in de weer bent. Maar denk erom, zegt de Rijksoverheid: 'U mag ook dan geen gevaar zijn voor andere weggebruikers.'

4) Wordt er extra gecontroleerd op appende fietsers?

Nee, zegt politieman Van Dijken. 'Er gaan geen extra teams de weg op. Als we het zien, zetten we iemand langs de kant, spreken hem aan en dan volgt er een boete.'

Waar overigens wél op gezette tijden actief op gecontroleerd wordt, is op fietsen zonder licht. Ook gevaarlijk, net als al fietsend appen of bellen. Op onderstaand kaartje zie je hoeveel bekeuringen daar in 2018 voor zijn uitgedeeld in onze provincie:

5) Hoe hoog zijn de boetes?

Wie al append door de politie wordt betrapt, krijgt een boete van 95 euro. Ter vergelijking: als je achter het stuur van de auto betrapt wordt terwijl je met je telefoon bezig bent, is de boete 240 euro. Kinderen tot zestien jaar die op de bon geslingerd worden, betalen overigens maar de helft van de 95 euro: 47,50.

6) Hoeveel bekeuringen zijn er al uitgedeeld?

Die cijfers zijn bij de politie nog niet bekend. Pas als de jaarcijfers over 2019 bekend zijn, kan de balans opgemaakt worden.

Wat we wél weten is dat er in Groningen in elk geval één bekeuring is uitgeschreven aan een dame die tijdens het fietsen met haar telefoon bezig. De politie twitterde maandagmorgen dat de 'primeur' was voor een dame die kort daarvoor te horen had gekregen dat ze een soa had. Het bericht leverde een stortvloed aan kritiek op, waarna de politie de tweet introk en door het stof ging.

7) Mag je je telefoon wel gebruiken als je stilstaat, bijvoorbeeld voor het stoplicht?

Ja, dat mag. Op de site van de Rijksoverheid staat het zo: 'Als u stilstaat mag u uw telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat wel vasthouden en gebruiken.'

8) Mag je nog wel gebruik maken van navigatie op je stuur?

Ja, dat mag. 'Die mag je gewoon bedienen. Maar op het moment dat je daar alleen maar mee bezig bent en alleen maar kijkt naar je stuur, geeft dat een vorm van afleiding die ook verboden is. En als je dan gevaar of hinder veroorzaakt, kan je ook een bekeuring krijgen.'

