RTV Noord presenteert nieuwe weerpagina

De weerpagina van RTV Noord is vernieuwd. Wie vanaf de nu de weerpagina opent in de app of op de website, ziet nu ook een Regenradar en een neerslagvoorspelling van de provincie.

Naast het vertrouwde weerpraatje van onze weervrouw Harma Boer, zijn er nu vier nieuwe elementen te vinden op de weerpagina:

1) De regenradar van Groningen

Op de kaart van Groningen zie je waar de regen in de provincie gaat vallen, dankij de buien die in een animatie over de kaart heen trekken. Je kan de kaart in- en uitzoomen en de tijdsbalk verslepen om de neerslag op een specifiek tijdstip te zien. De animatie kijkt een kwartier terug, en bijna twee uur vooruit.

2) De plaatskiezer

Hier kan je met een druk of een klik kiezen tussen het weer van verschillende locaties: stad Groningen, West Groningen (meetpunt Marum), Oost Groningen (Ter Apel) en Noord Groningen (Eemshaven). Je ziet meteen de maximumtemperatuur van de dag staan. Ook worden de twee grafieken eronder aangepast op je gekozen locatie.

3) Neerslag en temperatuur van de dag

In deze grafiek zie je in welke aankomende uren het regent, en hoeveel. Ook zie je per uur de verwachte temperatuur van je gekozen locatie:

4) 7-daagse weersvoorspelling

In de onderste grafiek zie je het weer van vandaag en de komende zes dagen, met de verwachte maximumtemperatuur en het weertype meteen in beeld. Daaronder zie je in een oranje lijn de temperatuurontwikkeling, en in de blauwe staven de verwachte neerslag:

Hoe bereik je de weerpagina?

De weerpagina is te bekijken op verschillende manieren:

- Website: klik of tik op 'Weer' in de blauwe balk of op het weericoontje helemaal bovenin

- App: Tik op het weericoontje helemaal bovenin beeld

- Direct: Je kan de weerpagina op elk apparaat openen met RTVNoord.nl/weer

Ga nu direct naar de nieuwe weerpagina.