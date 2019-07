Naam 'Het Poortje' verdwijnt en wordt Elker

Het Poortje is een begrip in Groningen, maar vanaf vandaag bestaat de naam niet meer. Het Poortje heet voortaan Elker Jeugdhulp en Onderwijs.

Elker verzorgt naast jeugdhulp speciaal onderwijs.

Vele aspecten

'Een deel van ons bedrijf heette al Elker', zegt bestuursvoorzitter Astrid Veldhuizen. 'We zijn nog steeds trots op de naam Het Poortje, maar het is goed dat we richting kinderen en hulpverleners laten zien welke aspecten we allemaal hebben. We merken dat het verwarrend is dat we meerdere namen voeren.'

Nieuwe vlag

Met het hijsen van een nieuwe vlag is de naamsverandering officieel. De vlag heeft de kleuren blauw, rood en geel/bruin. 'De kleuren geven de diversiteit van onze organisatie aan', vindt Veldhuizen.

Wat doet Elker?

Bij Elker werken bijna achthonderd medewerkers. Elker begeleidt en behandelt jaarlijks zo'n drieduizend kinderen, jongeren en gezinnen met eenvoudige, maar ook complexe opgroei- en opvoedproblemen. Het doel is om kinderen, jongeren en gezinnen (weer) mee te laten doen in de samenleving.

Jeugdgevangenis dicht

Elker kreeg afgelopen vrijdag slecht nieuws van het kabinet. Dat besloot de jeugdgevangenis van Elker in Veenhuizen per 1 januari 2021 te sluiten. Dit is de enige jeugdgevangenis in Noord-Nederland.

