Groningers hebben nog geen last van de eikenprocessierups

Heel Nederland lijkt in de ban van de eikenprocessierups. Scholen gingen tijdelijk dicht en straten werden afgesloten vanwege de gevreesde rups.

Bosjes mensen hebben jeuk, last van benauwdheid of een schurftachtige aandoening op de huid door de rups van nachtvlinders in eikenbomen.

Ook in het Noorden?

De meeste overlast was er in het zuiden van het land, maar de eikenprocessierups zou oprukken naar het noorden. In onze provincie zijn op een groot aantal plekken rood-witte linten om eikenbomen gespannen, met daarop de waarschuwing 'Pas op voor de eikenprocessierups'.

Minder eiken, minder last?

Je zou verwachten dat de rups dan ook de Groningers weet te vinden. Maar bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, de GGD in Groningen, is tot nu toe nog geen enkele melding binnengekomen van mensen die in aanraking zijn gekomen met de eikenprocessierups.

Hoe dat kan? 'Wij hebben in Groningen minder eiken dan in de rest van Nederland. Wellicht dat daar één van de oorzaken ligt', meent een woordvoerder van de GGD.

