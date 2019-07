Zo divers is het restaurantaanbod in Stad: 'Alleen Michelinster ontbreekt nog'

Als je in het stadscentrum van Groningen staat, bij hoeveel verschillende keukens zou je dan binnen een straal van vijfhonderd meter terechtkunnen om alleen, met je partner en vrienden of familie een hapje te eten?

Het antwoord is 48. Dat blijkt uit de Atlas voor Gemeenten 2019, een atlas waarin de vijftig grootste gemeenten van het land met elkaar vergeleken worden. Denk aan snackbars en lunchrooms, maar ook aan de Franse, Spaanse of Scandinavische keuken.

Meest diverse restaurantaanbod

Groningen is op Den Haag en Haarlem na de stad met het meest diverse restaurantaanbod. Daarmee staat Groningen hoger dan Utrecht en Amsterdam, die de top vijf completeren.

Sterker nog: als je verder kijkt dan de binnenstad, komen daar nog eens vijf verschillende keukens bij.

De snackbars zijn het meest aanwezig in de stad. Op eet.nu, de bron waarop de Atlas voor Gemeenten zich baseert, zijn er rond de vijftig vestigingen geteld. Ook zijn er tientallen kleine eetgelegenheden en internationale restaurants te vinden. Maar in Stad vinden we, naast de Franse, Spaanse en Italiaanse keuken ook een Balkan-, Tex-Mex- en Poké-restaurant.

Blij met breed aanbod

De stadse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland in Groningen is blij met de derde plek op het lijstje. 'We hebben hier veel doelgroepen in de stad. Als je diversiteit kunt aanbieden, is dat alleen maar goed. Het is heel belangrijk', aldus voorzitter Irene van der Velde.

De voorzitter en tevens horecaondernemer is van mening dat diversiteit ook zorgt voor extra culinair toerisme. 'We hebben Japanse en Thaise keukens. Dus wereldkeukens zijn er genoeg denk ik, maar in het hogere segment hebben we nog wel wat te winnen.'

Volgens Van der Velde wordt het tijd dat er een Michelinster bijgeschreven gaat worden. 'Er zijn hier een paar jongens die goed koken, dus we zouden er wel dicht tegenaan moeten zitten.'

Verantwoording

De Atlas voor Gemeenten 2019 baseert zich op gegevens die afkomstig zijn van de website eet.nu. Daar zijn veel restaurants op naam en gesorteerd op het type keuken te vinden. Omdat er door het jaar heen restaurants bij kunnen komen, kunnen verdwijnen en niet iedere restaurateur zich aan- of afmeldt bij eet.nu, kunnen geen absolute aantallen restaurants per type keuken worden vermeld. Navraag bij het Centraal Bureau voor de Statistiek leert wel dat de gegevens van eet.nu voor een groot deel overeenkomen met die van het CBS. De gegevens van eet.nu geven daarom wel een betrouwbaar beeld van de culinaire diversiteit in de stad.

