Militair uit Baflo veroordeeld voor mishandeling

De militaire Kamer is de rechtbank voor militairen.

De militair uit Baflo sprak op 27 juni 2015 in Warffum mensen aan, die feestvlaggetjes van huizen trokken. Dit gebeurde na afloop van een festival. Het gesprek mondde uit in een vechtpartij tussen de militair en drie mannen.

Racistisch?

Tegen het groepje riep de militair: 'Ga terug naar je eigen land'. Twee van de drie aangesproken mannen zijn in Egypte geboren. De Militaire Kamer noemde deze opmerking 'beledigend'.

De militair had niet hoeven reageren op de getinte huidskleur van de mannen. Hij had kunnen weten dat dit beledigend zou uitpakken. Het is niet bewezen dat de opmerking racistisch is bedoeld. Van dit onderdeel werd de man vrijgesproken.

Bewusteloos geslagen

Het gevecht tussen militair en de mannen werd door tussenkomst van omstanders beëindigd. Omdat de militair daarna een van de mannen alsnog bewusteloos sloeg, terwijl die met anderen stond te praten, acht de Militaire Kamer ook mishandeling bewezen.

Voorbeeldfunctie

De Militaire Kamer hield er in de straf rekening mee dat de militair een voorbeeldfunctie heeft en niet voor eigen rechter mag spelen.

Wel pakt het in zijn voordeel uit dat ook hij werd geslagen. De drie anderen hadden ieder hun eigen aandeel in het gevecht. Bovendien had de militair een blanco strafblad en is de vechtpartij al vier jaar geleden.