Qbuzz wil proef met pendelbus Ter Apel verlengen

'De chauffeurs van lijn 73 (die tot 15 mei bij bushalte AZC stopte, red) zijn enorm blij dat zich tegenwoordig geen incidenten meer voordoen in de bussen', zegt Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark.

'Ze hopen dat de proef wordt voortgezet, in afwachting van structurele maatregelen.'

Qbuzz wil er zelf niet aan meebetalen. 'Die verantwoordelijkheid ligt bij de overheid, en niet bij ons als vervoerder.'

Geen incidenten meer

Staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) van Asielzaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er sinds het begin van de proef geen incidenten zijn geweest. 'Dat geldt zowel voor de pendeldienst als voor de lijnbussen', zegt de woordvoerder van Qbuzz.

Want, zo blijkt, nog niet iedereen op het asielzoekerscentrum maakt gebruik van de pendeldienst. Die gaat immers alleen maar naar Emmen, en niet naar andere plekken. 'En je hoort ook dat mensen niet op de hoogte zijn van het rijden van de pendelbus', zegt Van der Mark.

Structurele maatregelen

Qbuzz wil niet vooruitlopen op structurele maatregelen die de pendelbus overbodig zouden maken. 'We hopen dat de ketenmariniers hier een oplossing voor vinden, al denken we in alle opzichten mee.'

Staatssecretaris Broekers-Knol schrijft in haar brief dat er voor verdere oplossingen 'gedacht kan worden aan de invoering van excellent cameratoezicht in winkels en het openbaar vervoer.' Dat zou duiden op betere camerabeelden dan nu het geval is.

'Al onze nieuwe bussen, die vanaf 15 december rijden, hebben sowieso al veel betere camera's dan nu. Onze huidige bussen worden ook omgebouwd.' Ingrijpen van de politiek is daarbij volgens Van der Mark niet nodig.

Camera's in winkels

Harry Stuulen, voorzitter van de ondernemersvereniging van Ter Apel, denkt dat betere camera's wel kunnen bijdragen aan de problemen in winkels in Ter Apel. 'De meeste winkels hebben geen digitale camera's.' Toch houdt hij een slag om de arm: 'Het klinkt leuk, maar ik heb geen idee wat de invulling van het plan is.'

Stuulen baalt ervan dat Broekers-Knol in haar brief niets schrijft over een compensatieregeling voor ondernemers. De diefstallen kosten hen geld, en anders dan bij andere incidenten is het bij asielzoekers lastig om de kosten daarvan op de dader te verhalen.

'Zo gaat het iedere keer. Er wordt veel gezegd maar uiteindelijk komt er niets van terecht', zegt Stuulen. 'Het is een oeverloze discussie. Het wordt onderhand erg vervelend dat het zo lang duurt voordat er een regeling komt die voor winkeliers iets compenseert.'

