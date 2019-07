Voortaan dineren op eetcaféniveau in 't Schathoes Menkemaborg: 'Droom die uitkomt'

Wie binnenstapt in 't Schathoes Menkemaborg, zal niet direct merken dat er iets veranderd is. Toch is daar sprake van. Ida Kamp (39) en Robert Thalau (42) mogen zich sinds maandag 1 juli de nieuwe exploitanten van het restaurant in Uithuizen noemen.

Daarmee nemen zij het stokje van Harry en Corrie Bisschop over, die acht jaar zorg droegen voor het reilen en het zeilen in 't Schathoes Menkemaborg. Zij namen zondag afscheid van hun personeel, dat wel gewoon aanblijft.

Wennen

Kamp en Thalau waken letterlijk en figuurlijk over het restaurant, want ze hebben hun intrek genomen in een woning pal naast het terrein.

'Zo'n eerste dag is wel even wennen', erkent Thalau, die meteen veel restaurantbezoekers mocht verwelkomen. 'Onder wie ook veel familieleden, ook hebben we veel bloemen gekregen. Eigenlijk wel perfect, hebben we gelijk wat te doen', omschrijft hij lachend.

Horecawereld

Thalau en Kamp zijn niet onbekend in de horecawereld. Hij werkte zelf jarenlang in Café Buckshot in Stad, terwijl Kamp bezoekers van restaurant 't Feithhuis, eetcafé d'Ouwe Brandweer en de Van der Valk-hotels in Westerbroek en Groningen-Hoogkerk liet genieten van haar kookkunsten.

Veranderingen

De fraaie locatie van 't Schathoes Menkemaborg dreef het tweetal naar Uithuizen. 'Als je zoiets in de stad gaat zoeken, wordt het heel lastig', gaat Thalau verder. En hoewel alles op het eerste gezicht bij het oude is gebleven, zijn er toch een paar veranderingen doorgevoerd.

'Die zijn met name op de kaart terug te vinden, in vergelijking met de vorige eigenaar. De pannenkoeken komen onder andere weer terug en dineren kan voortaan voor een iets lagere prijs, meer op eetcaféniveau', zegt hij. 'Kijk eens om je heen, dit is toch prachtig? Het is voor ons een droom die uitkomt.'