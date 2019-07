Plan voor bouw hotel in Lauwersoog

Bos: 'We zijn al een tijd aan het dubben over welke uitstraling Lauwersoog moet hebben, welke identiteit heeft het? Op het hoogtepunt bleek dat het geplande hotel bij het nog te bouwen Werelderfgoedcentrum er niet komt. Daarin zagen wij een kans.'

Lang traject

Het hotel is gepland op een stuk grond pal naast Het Booze Wijf. Bos heeft al een vergunning om daar recreatiehuisjes te bouwen, maar hij ziet meer brood in een hotel.

'We staan aan het begin van een lang traject', zegt hij. 'Het bestemmingsplan zal moeten worden aangepast. We willen het plan uitwerken in overleg met de provincie, gemeente, omwonenden en misschien ook met natuurorganisaties.'

'Ander comfort'

Het nieuwe hotel telt in eerste instantie tussen de veertig en zestig kamers. Dat levert volgens Bos geen significant hogere druk op voor het gebied, er komen niet opeens duizenden extra toeristen naar Lauwersoog.

'Maar we kunnen straks, zeker ook in de wintermaanden, wat bieden aan mensen die op zoek zijn naar een ander comfort dan een tent, chalet of stacaravan', is de ondernemer van mening.

'Geen mastodont'

Volgens Bos is het niet de bedoeling om hoogbouw te plegen. 'Het moet geen mastodont van een ding worden. De nokhoogte is maximaal negen meter. Misschien valt het straks helemaal niet op. Het is nu ook maar een kale zandvlakte.'

Lees ook:

- Directeur Werelderfgoedcentrum: 'Soms moet je vertragen om later te versnellen'