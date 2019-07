Daklozenopvang Het Kopland: 'Bij tegenvallers hebben we een probleem'

Voor Het Kopland was 2018 'een bewogen jaar', stelt de organisatie voor de opvang van dak- en thuislozen in haar jaarverslag. Het financieel tekort was kleiner dan verwacht, maar de zorgen blijven.

'We hebben de afgelopen tijd alles onder de loep genomen. Wat niet strikt noodzakelijk was, hebben we afgestoten of samengevoegd', zegt bestuurder Marita Schreur. 'Ons kantoor in Groningen bijvoorbeeld hebben we opgeheven en ondersteunende diensten zijn samengevoegd. En we hebben een gezamenlijke Raad van Toezicht.'

Schreur is sinds 1 januari van dit jaar de bestuurder van Het Kopland en Zienn. Het zijn twee zusterorganisaties die in de drie noordelijke provincies zorgen voor onder meer de opvang van dak- en thuislozen, en mensen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.

Samenwerken, maar geen fusie

Ze werken samen, hebben dus ook één en dezelfde bestuurder, maar een volledige fusie zit er niet in, zegt Schreur. 'Dat krijg ik bij Zienn niet voor elkaar.'

'Eén van de problemen is dat we de laatste jaren met hetzelfde subsidiebedrag hebben moeten doen, terwijl de kosten en de lonen stijgen', legt ze uit. 'We willen niet bezuinigen op de zorg, maar op een gegeven moment is de rek eruit. We kunnen ook niet zomaar mensen ontslaan, want dan kunnen we minder doen dan van ons wordt gevraagd.'

Uitgeputte reserves

De tekorten heeft Het Kopland de afgelopen jaren uit eigen middelen aangevuld. Maar nu is het spaarvarken vrijwel leeg, constateert Schreur. 'Tegenover een jaarlijkse begroting van bijna veertien miljoen euro moet eigenlijk een reserve staan van minimaal enkele tonnen. Maar dat geld is er niet. Als we te maken krijgen met een tegenvaller, hebben we een probleem.'

Over deze krappe financiële situatie is Het Kopland onder meer in gesprek met de gemeente Groningen, opdrachtgever en subsidieverstrekker voor de opvang van dak- en thuislozen, vrouwen en jongeren in Stad.

Hoog ziekteverzuim

Stijgende uitgaven en krappe subsidies zijn niet de enige verklaring voor de financiële zorgen. Het Kopland had het afgelopen jaar te maken met een ziekteverzuim onder het personeel van bijna tien procent. Bij zusterorganisatie Zienn was dat ruim vijf procent.

Schreur: 'Dat hoge percentage heeft te maken met de onrust die het afgelopen jaar binnen de organisatie heerste. Dat ziekteverzuim moet omlaag, we streven naar vijf procent. Maar dat zal niet ineens gaan, we doen dat in etappes.'

Maar hoe kan het dan dat het bij Zienn wel goed gaat, terwijl deze organisatie met soortgelijke bezuinigingen te maken heeft? 'Ik denk dat ze bij Zienn beter hebben geanticipeerd door eerder bij te sturen', vermoedt Schreur.

Nieuwe opvang

Toch is het niet alleen kommer en kwel. De nieuwe opvang in Groningen voor vrouwen en kinderen, die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld, draagt in belangrijke mate bij aan de doelstellingen van Het Kopland, stelt de opvangorganisatie vast.

In het pand beschikken vrouwen en gezinnen over een eigen appartement, iets wat beter aansluit bij de individuele hulpverlening. Vorig jaar kregen in totaal bijna driehonderd mensen onderdak in de nieuwe opvang.

Ervaringsdeskundigen

Om van de nood een deugd te maken, overweegt Het Kopland om ervaringsdeskundigen in te zetten. Bijvoorbeeld voormalige daklozen, die lotgenoten bijstaan met raad en daad. Schreur wil daar nog niet te veel over zeggen. 'We denken erover na', besluit ze.

