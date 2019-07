'Plan B' moet overlast voor spoorhuisje Den Horn minimaliseren

'Het is jammer dat we er niet met elkaar uit konden komen', zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas. Hij doelt op een rechtszaak tussen de spoorbeheerder en de eigenaar van het spoorhuisje.

Plan B

Die zaak ging over een stuk grond langs het huisje. ProRail wilde dat stuk grond hebben, maar de rechter besliste dat die toebehoort aan de eigenaar van het spoorhuisje. 'We hebben geprobeerd het buiten de rechtszaal te regelen en dat is niet gelukt. Jammer dan.'

Baas spreekt over een 'plan B'. 'We kunnen wel doorgaan door damwanden in de grond te slaan. Damwanden zorgen voor een afscheiding in de grond, waardoor we het spoor ook vlak langs het huisje kunnen verdubbelen. De damwanden zorgen voor minimale overlast aan het huisje.'

Verplaatsen

Het spoorhuisje is al langere tijd onderwerp van gesprek. ProRail, de gemeente Westerkwartier, de provincie Groningen en de eigenaar hadden de afspraak het huisje te verplaatsen, maar de eigenaar trok zich terug uit het project. De gemeente wil nu een ultieme reddingspoging doen om het huisje alsnog te behouden.

In totaal is er voor de verdubbeling van het spoor tussen Groningen en Leeuwarden 171 miljoen euro beschikbaar. Het spoor wordt verdubbeld om vanaf eind 2020 elk uur een extra sneltrein te kunnen laten rijden.

