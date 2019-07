Kijk terug: de uitspraak van de Raad van State over de gaswinning

Waar ging het ook alweer over?

In het gasbesluit van minister Wiebes staat dat de NAM het huidige gasjaar 19,4 miljard kuub gas mag winnen. Het gasjaar is oktober 2018 begonnen. Verder staat dit ook in het gaswinningsbesluit.

Veiligheid van Groningers

Op 17 en 18 april was de zitting. De centrale vraag is: heeft Wiebes genoeg rekening gehouden met de veiligheid van de Groningers? En wat is eigenlijk de definitie van veiligheid? Spoiler: het ministerie van EZK en de Groningers denken er allebei anders over.

Tranen

Om een oordeel te vellen, hoorde de rechter verhalen aan van Groningse gedupeerden en vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en andere betrokken organisaties. Sommigen hielden het niet droog toen ze de rechter probeerden te overtuigen dat er minder gas mag worden gewonnen.

Verleden

Wat de hoogste bestuursrechter van ons land vandaag beslist, is nog even afwachten. In het verleden vernietigde de RvS al eens een gasbesluit van toenmalig gasminister Henk Kamp en de rechter dwong het kabinet al een keer om minder gas te winnen. Maar, in het verleden behaalde resultaten...

