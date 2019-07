Titelverdediger Kruijer slaat meteen eerste slag in Wielermeerdaagse

Ronald Kruijer, in het oranje tenue, komt juichend als eerste over de finish (Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

Kruijer bleef in de straten van Nieuw-Roden drie medevluchters voor in de eindsprint. De winnaar van het eindklassement in 2018 toonde zich de beste sprinter. Het zilver ging naar Ruben Hoekstra, Bart Hoolwerf mocht het derde treetje van het erepodium beklimmen.

Groot peloton

Een peloton van een dikke 130 renners ging van start voor een wedstrijd over 80 kilometer. Halverwege ontsnapten drie avonturiers uit het peloton. Kruijer sloot daar met een ultieme jump nog bij aan.

Zevenhuizen

Het verschil was maximaal 37 seconden, liep in de slotfase nog even terug tot twaalf tellen maar de kopgroep hield stand en zag Kruijer de handen zegevierend in de lucht steken. Bij de vrouwen ging de zege naar Rixt Hoogland uit Enschede. Woensdag is de tweede etappe van de 37e editie van deze Wielermeerdaagse in Zevenhuizen.

