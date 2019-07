Lopend Vuur: De overheid moet lachgas per direct verbieden

Lachgasballonnen waren in trek tijdens het TT-festival in Assen. Voor burgemeester Marco Out van Assen is de maat vol. Hij wil de regels voor het gebruik van lachgas voor volgend jaar aanscherpen.

Out is niet de enige burgervader die met lachgas in de maag zit. Ook in onze provincie worstelen bestuurders er al een tijd mee. Burgemeester Den Oudsten is ongerust en ook in Winschoten is het al jaren onderwerp van gesprek.

Toch kunnen lokale politici op dit moment weinig beginnen omdat er geen landelijke wet- en regelgeving bestaat die de partydrug verbiedt. Burgemeester Out wil dat hier verandering in komt. En misschien duurt dat niet lang meer: minister Grapperhaus heeft aangegeven te willen kijken naar een verbod.

