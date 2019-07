Aantal winterbestemmingen naar de zon vanaf Eelde blijft steken op één

Maar door het wegvallen van Transavia, is het aantal bestemmingen kleiner. Transavia verzorgde zelf vluchten, maar vloog ook in opdracht van touroperators.

Geen Transavia

Transavia zegt de toestellen ergens anders nodig te hebben. Bovendien is de concurrentie in de luchtvaart zo groot dat ze met hun toestellen alle zogenaamde slots op luchthavens als Schiphol, Eindhoven en Rotterdam bezet houden. Daarmee proberen ze de concurrent buiten de deur te houden.

Normaal gesproken is het in de winter altijd rustiger dan in de zomer. Maar dit aanbod is volgens woordvoerder Bowy Odink van Groningen Airport Eelde wel mager. 'Het betekent ook minder passagiers en dus ook minder inkomsten', zegt hij tegen RTV Drenthe.

Alleen TUI naar Gran Canaria

Komende winter wordt er wel gewoon dagelijks naar Londen gevlogen, net als naar Kopenhagen en sinds kort ook naar Münster. Reisorganisatie TUI neemt de vlucht naar Gran Canaria over en vliegt straks in de winter twee maal per week naar deze bestemming. Dat doen ze met een eigen toestel.

De discussie rondom Lelystad Airport maakt ook luchtvaartmaatschappijen en touroperators voorzichtig. De opening van de overloopluchthaven van Schiphol is uitgesteld. Wanneer deze luchthaven open gaat is onbekend. Luchtvaartmaatschappijen kijken naar elkaar als het gaat om wie er straks misschien wel gaat vliegen op Lelystad.

Antalya

De extra vlucht van afgelopen jaar naar Antalya is er komende winter niet. Corendon zorgde voor deze vlucht. 'Vorig jaar hebben we als pilot in november vanaf Groningen naar Antalya gevlogen. Dat was succesvol en er was voldoende animo', zo zegt woordvoerder Simone van den Berk van Corendon.

'Het was meer een verlenging van ons zomerseizoen dan dat we echt in de winter hebben gevlogen. Om dit de hele winter te doen is helaas niet rendabel.' Bovendien heeft Corendon het ook niet nodig, zo zegt ze. Ze concentreren zich nu vooral op Maastricht Aachen Airport.



Lelystad is alles behalve open, wij zien ook niet dat dit snel gaat gebeuren Simone van den Berk - Corendon

Wat als Lelystad Airport open gaat?

Het winterseizoen zal niet meer veranderen. Het schema is nu wel klaar. Luchtvaartmaatschappijen en touroperators kijken nu naar de zomer van 2020.

Corendon zegt in ieder geval ook dan weer gewoon vanaf Eelde te vliegen. Op dit moment vliegen ze vanuit het Noorden naar Griekenland en Turkije. Simone van den Berk: 'Lelystad is alles behalve open, wij zien ook niet dat dit snel gaat gebeuren. Dus deze toekomstige luchthaven heeft vooralsnog geen effect op Groningen.'

Maar wat als Lelystad wel open gaat? 'Als Lelystad op een gegeven moment toch open zou gaan, moeten we onze gehele vluchtplanning opnieuw tegen het licht houden en bekijken wat dan wijsheid is qua airport-verdeling. Maastricht zal daarin een constante factor blijven: we hebben nu een zeer succesvolle operatie vanaf die luchthaven en we gaan ervan uit dat we dit zullen continueren.'

Lees ook:

- Transavia vliegt komende winter niet vanaf Groningen Airport Eelde

- Alles over Groningen Airport Eelde