COA wil veiligelanders in 'gevangenisachtige setting'

Ook zoekt de opvangorganisatie nog een locatie voor de zogeheten veiligelanders, asielzoekers die geen verblijfsvergunning krijgen. Momenteel zitten veel van die veiligelanders in Ter Apel.

'Het wordt een soort gevangenisachtige setting.' Dat zegt Milo Schoenmaker, voorzitter van het COA tegen NPO Radio 1. 'Het maakt dus niet uit waar in het land die opvang komt. Hij moet er komen, nu leveren die asielzoekers veel overlast op. Zowel voor medewerkers, als voor medebewoners en omwonenden.'

Vaker azc's in het oosten

Van de zeventig asielzoekerscentra in Nederland staan er tien tot vijftien in het westen.

Volgens Schoenmaker is de spreiding van oudsher zo 'slecht' omdat het neerzetten van asielzoekerscentra in het oosten van Nederland makkelijker ging.

'Maar in het belang van gemeenten en asielzoekers moet het in het meerjarenplan beter verspreid worden.' Voor veel gemeenten lopen de afspraken met het COA op hun einde en volgens Schoenmaker gaat de opvangorganisatie op zoek naar alternatieven.

Volgens Schoenmaker staan veel burgemeesters wel open voor een nieuw asielzoekerscentrum in hun gemeente, maar dan wel expliciet zonder overlastgevers. In de provincie Groningen zijn nog twee asielzoekerscentra, één in Ter Apel en één in Delfzijl.

