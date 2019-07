Aardbevingsnieuws juni: minister Wiebes verruimt de stuwmeerregeling

Zo komt minister Wiebes met een verruiming van de 'stuwmeerregeling'. Dit en meer in het aardbevingsnieuws van juni.

Gasdebat

In de nasleep van de beving bij Westerwijtwerd begint de maand op 4 juni in Den Haag. Daar beantwoordt minister Eric Wiebes vragen over toezeggingen aan Groningse aardbevingsgedupeerden.

Of het Gasdebat wat zal opleveren? Politieke verslaggevers Wouter de Winther en Frits Wester hebben zo hun twijfels.

Weer door het stof

Tijdens het debat moeten Wiebes (Economische Zaken), Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en premier Mark Rutte zich verantwoorden. Dat verloopt als volgt. Een motie van afkeuring redt het niet.

RTV Noords Beterweters hadden echter niet raar staan te kijken als zo'n motie het wèl had gehaald: er zijn kabinetten om minder gesneuveld.

Belangrijkste uitkomst

De meest belangrijke van de vijf meest interessant uitkomsten van het debat is wellicht het feit dat Wiebes gaat kijken of de zogenoemde stuwmeerregeling kan worden verruimd.

Ondertussen moet de minister ten overstaan van zijn collega's opnieuw door het stof naar aanleiding van zijn 'versprekinkje' over het 'bevinkje'.

Verruiming stuwmeerregeling

En dag nadat bekend wordt dat gedupeerden twee keer zo lang moeten wachten op schadeafhandeling, komt er op 13 juni goed nieuws uit Den Haag: Wiebes verruimt 'het stuwmeer'.

Alle gedupeerden in het aardbevingsgebied die voor 13 juni 2019 schade hebben gemeld bij de Commissie Mijnbouw schade (TCMG), vallen onder de stuwmeerregeling.

[media: 90348]

De regeling in kort bestek: gedupeerden kunnen kiezen voor een vaste vergoeding van 5000 euro, en hoeven dan niet meer te wachten op afhandeling van hun schade. De maatregel is eenmalig: ongeveer 19.000 schadegevallen komen hiervoor in aanmerking.

Recordaantal meldingen

De TCMG maakt bekend dat het een dag na de verruiming van de stuwmeerregeling een record aan schademeldingen kreeg te verwerken: binnen 24 uur komen er maar liefst 882 nieuwe meldingen binnen.

Het aantal meldingen dat na de beving bij Westerwijtwerd binnen kwam, bedraagt volgens TCMG nu tenminste 4.773.

Beving schokt Garrelsweer

Twee dagen nadat 800 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar het op de jongerentop in Appingedam het liever niet over aardbevingen wil hebben, wordt Garrelsweer opgeschrikt door de zwaarste aardbeving van de maand: 2.5 op de schaal van Richter.

Bewoners van het dorp ontmoeten elkaar in het dorpshuis. Daar blijkt dat onder anderen Lisa zich rot is geschrokken. De beving levert na één dag 322 schademeldingen op.

'Ook in de toekomst'

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer pleit hoogleraar Herman Bröring ervoor dat mensen die lang moeten wachten op afhandeling van hun schade sowieso een aanbod moeten krijgen. 'Misschien dat ze zoiets als de nieuwe stuwmeerregeling in de toekomst ook kunnen hanteren', aldus Bröring.

Ondertussen oefent de brandweer met luchtkussens op het bevrijden van aardbevingsslachtoffers.

Terug naar 12,8 miljard kuub

Goed nieuws uit Den Haag. Zonder verregaande gevolgen denk minister Wiebes dat de Groningse gaswinning volgend jaar terug kan naar 12,8 miljard kuub gas. Commissaris van de Koning René Paas is alvast blij met die mededeling.

Wie ook blij is, is restauranthouder Mark van Esveld uit Beerta. Hij komt met het idee van een aardbevingsvlag en dat blijkt een regelrechte hit. Binnen een week verkoopt hij er honderd. Driehonderd nieuwe exemplaren zijn al besteld.

Niet in de koude kleren

Op 24 juni neemt gedeputeerde Eelco Eikenaar afscheid. In een openhartig interview laat hij weten dat het Gasdossier, dat hij jaren onder zijn hoede had, niet in zijn koude kleren is gaan zitten.

'Je staat vierentwintig uur per dag aan', zegt hij. Zelfs als hij met zijn kinderen bezig is. 'Dan stond alles meteen weer in het teken van de aardbevingen. Dat is niet leuk voor mijn vrouw en kinderen.'

Ander aardbevingsnieuws:

- Nationale Ombudsman schrijft zorgenbrief: 'Geef vertrouwen aan Groningers' (5 juni)

- Aantal schademeldingen Westerwijtwerd afgelopen dagen toegenomen (7 juni)

- Nog geen extra maatregelen nodig bij 'acuut onveilige situaties' na Garrelsweer (9 juni)

- Commissie Mijnbouwschade mag Kamer uitleggen waarom het zo lang duurt (17 juni)

- SodM is bezorgd: 'Versterking gaat niet snel genoeg' (26 juni)

- 'Inwoners hebben niets aan Nationaal Programma Groningen' (26 juni)

- Kabinet maakt schadeafhandeling definitief publiek (28 juni)

- Politici praten onder tropische omstandigheden over besteding 1,15 miljard compensatiegeld (29 juni)

Aardbevingen in juni:

- 2 juni, 20:54 uur, 0.6, in Meedhuizen

- 9 juni, 07:00 uur, 2.5 in Garrelsweer

- 9 juni, 07:34 uur, 0.9 in Garrelsweer

- 13 juni, 15:37 uur, 1.9 in Appingedam

- 14 juni, 16:39 uur, 0.9 in Bedum

- 25 juni, 18:09 uur, 0.9 in Harkstede

- 30 juni, 00:04 uur, 0.7 in Groningen

- 30 juni, 16:17 uur, 1.1 in Hoogezand

Lees ook:

- Alles over gaswinning en aardbevingen in Groningen