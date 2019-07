Raad van State: Minister Wiebes moet meer zijn best doen om de gaswinning terug te brengen

Dat heeft de Raad van State vandaag gezegd bij de uitspraak over het gasbesluit van minister Wiebes

De Raad van State heeft het gaswinningsbesluit, dat gaat over het lopende gasjaar, vernietigd omdat de minister tekort is geschoten in die motivering. Maar voor de hoeveelheid gas die er in dit gasjaar, van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019, wordt gewonnen heeft de uitspraak geen gevolgen, omdat de minister wél goed heeft gemotiveerd waarom dat 19,4 miljard kuub moest zijn.

Schaduw vooruit

De uitspraak werpt vooral zijn schaduw vooruit naar de komende jaren, waarin de minister het niveau van de gaswinning geleidelijk terugschroeft. De Raad van State vindt dat onduidelijk is waarom dat niet sneller zou kunnen.

Zo heeft de minister volgens de rechter heeft niet duidelijk gemaakt welke inspanningen tegen welke kosten mogelijk zijn om de gasvraag van industriële grootverbruikers, de glastuinbouw en de gasexport sneller af te bouwen.

'De minister zegt in algemeenheden dat de energietransitie moet plaatsvinden. Wij willen graag weten: hoe dan, wat dan en wat zijn de kosten en hoe gaat u dat aanpakken?', zegt persrechter Conny van Altena over de uitspraak.

Veiligheid

De Raad van State vindt een goede motivering van het gaswinningsniveau zo belangijk omdat het gaat om de veiligheid van de bewoners. Het nieuwe 'gasjaar' begint in oktober. Wiebes wilde dat jaar nog toestaan dat er 15,8 miljard kubieke meter wordt gewonnen, maar moet dat dus beter uitleggen.

De Raad van State deed de uitspraak in een zaak die was aangespannen door de provincie, gemeenten, Groninger Bodembeweging en andere gedupeerden tegen dit zogeheten instemmingsbesluit. Daar werden in april twee dagen voor uitgetrokken waar zowel bewoners als bestuurders hun zegje konden doen.

Waar ging het alweer over?

We leggen het kort uit. We leggen het kort uit. In het gasbesluit van minister Wiebes staat dat de NAM het huidige gasjaar 19,4 miljard kuub gas mag winnen. Het gasjaar is oktober 2018 begonnen. Verder staat dit ook in het gaswinningsbesluit. Veiligheid van Groningers Op 17 en 18 april was de zitting. De centrale vraag die toen werd gesteld: heeft Wiebes genoeg rekening gehouden met de veiligheid van de Groningers? En wat is eigenlijk de definitie van veiligheid? Het ministerie van EZK en de Groningers denken er allebei anders over.

Om een oordeel te vellen, hoorde de rechter verhalen aan van Groningse gedupeerden en vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en andere betrokken organisaties. In totaal zijn er 26 bezwaarmakers. Sommigen hielden het niet droog toen ze de rechter probeerden te overtuigen dat er minder gas moet worden gewonnen.

