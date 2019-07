Jeugdconsulenten Stadskanaal moeten kostenbewuster gaan werken

Dat is één van de interne doelstellingen van het gemeentebestuur. Stadskanaal heeft in haar ambitienota berekend dat de tekorten op jeugdzorg met zo'n 2,2 miljoen euro van structurele aard zijn.

Tekort terugdringen

Met onder meer het focussen op kostenefficiency hoopt Stadskanaal het jaarlijks tekort van 2,2 miljoen euro met een half miljoen euro terug te dringen, zegt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie).

'Wij zien ruimte om zelf wat te doen', geeft hij aan. 'Onze jeugdconsulenten die in dienst zijn, ontvangen waar nodig een cursus of een opleiding om kostenbewustzijn te creëren.'

Met brede blik naar zorg kijken

Hamster zegt dat de ruimte zit in maatwerk en het opzetten van een keten, waarbij er met een bredere blik naar zorg wordt gekeken.

'We zien patronen terug in de huidige werkwijze. Jongeren krijgen een toewijzing voor een bepaalde indicatie. Als er sprake is van een bepaalde recidive, moeten we misschien bij die indicatie een ander product gebruiken. Dat kan schelen in de kosten.'

Niet alleen Stadskanaal worstelt

Hamster, die naast wethouder ook voorzitter is van de regionale inkooporganisatie RIGG, ziet veel gemeenten worstelen met de jeugdzorgtekorten en het effect op gemeentelijke begrotingen.

De Knoalster bestuurder baalt dan ook van het feit dat het kabinet weliswaar een aanvulling op de tekorten heeft toegezegd, maar dat dit niet de volledige tekorten dekt. De komende jaren moeten Stadskanaal en andere gemeenten de tekorten in hun begroting verwerken, zo voorziet Hamster.

'In 2020 komt er een club van wijze mannen en vrouwen met een onderzoek, wat een reële bijdrage vanuit het Rijk is', vervolgt hij. 'Ik ben heel benieuwd of dit onderzoek iets gaat zeggen over de financiering van tekorten met terugwerkende kracht.'

Bezuinigingspakket

Mede door de tekorten in de jeugdzorg heeft Stadskanaal een bezuinigingspakket aangekondigd. Zo wordt er onder meer bezuinigd op het minimabeleid en het groenonderhoud en gaat de onroerend zaakbelasting met 16 procent omhoog.

Daartegenover staat dat Stadskanaal de drie zwembaden in Stadskanaal-Noord, Musselkanaal en Onstwedde wil openhouden, er nieuwbouw komt voor de Meester Neuteboomschool en er een onderzoek komt naar een nieuwe sporthal in Stadskanaal.

