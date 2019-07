Geen ijsbaan op Grote Markt: 'Financiële risico is te groot'

'Wij vinden de ijsbaan een geweldige traditie. Wij moeten zorgen dat het in de winter gezellig is in de binnenstad en daar hoort een ijsbaan bij', aldus Jan Pieter Loopstra namens de PvdA.

Ook de Groninger City Club hoopt dat het alsnog goed komt met de ijsbaan. 'Wij hebben al tienduizend euro gereserveerd voor de komst van de ijsbaan en er valt over verhoging te praten. Dit mag niet overgaan door een tekort van tienduizend euro', aldus City Club-penningmeester Fred de Bruin.

Probleem is groter

Maar het probleem is volgens Stichting Evenementen Groningen groter dan tienduizend euro. 'Wij hebben als doelstelling om quitte te draaien en gezelligheid in de binnenstad te brengen.'

'Als we van te voren weten dat er een financieel gat ontstaat dan wordt het redelijk complex. Dan kiezen we er dus voor om het niet door te laten gaan', zegt Sil Doeksen namens de stichting.

Geen uitspraak over kosten

Doeksen wil niet ingaan op de exacte kosten van de ijsbaan. 'Vijftig procent van de kosten komt terug uit de exploitatie, dertig procent uit subsidies en andere bijdragen, en de andere twintig procent komt vanuit sponsoring en inzet van de Drie Gezusters.'

Van die laatste horecagelegenheid is Doeksen tevens bedrijfsleider.

Verbazing

Er is dus teveel onzekerheid over geld. Volgens de organisatie zijn twee belangrijke geldschieters weggevallen: De Groninger City Club (GCC) en de Provincie Groningen. GCC-penningmeester Fred de Bruin was nogal verbaasd toen hij dat hoorde.

'Wij hebben namelijk ook dit jaar weer geld gereserveerd, zo'n tienduizend euro. Vorig jaar bleek er ook een gat te zijn, toen hebben we onze bijdrage verhoogd naar twintigduizend euro. Er is geen overleg geweest met de betrokken partijen, ik hoop dat het er nog van komt.'

Risico is te groot

Doeksen kreeg naar eigen zeggen van de gemeente te horen dat de City Club was weggevallen als financier.

'Verder hebben we ook te maken met hogere kosten. Zo betaalden we eerder een vaste prijs voor de stroomkosten, nu wil de gemeente de kosten één op één doorberekenen. Wij weten niet om hoeveel geld dat gaat. We hebben dus een vraagtekenkostenpost', aldus Doeksen.

'Als er een partij is die het financiële risico op zich wil nemen dan doen we het gelijk. Wij weten op dit moment niet wat het risico is.'

Gemeentebestuur moet ingrijpen

Coalitiepartij PvdA zet in elk geval het gemeentebestuur aan het werk om er alsnog voor te zorgen dat er een ijsbaan komt.

'Er zijn vast wel wat creatieve geesten binnen het gemeentebestuur om te bekijken hoe we aan geld kunnen komen. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de gezelligheid in de binnenstad. Het is ook belangrijk voor de economie. De ijsbaan is gewoon belangrijk voor onze stad', aldus Jan Pieter Loopstra.

