Politiek reageert: 'winst voor Groningen' en 'gênant voor Wiebes'

Politieke partijen en maatschappelijke organisaties reageren op de uitspraak van de Raad van State waarin het gasbesluit van het kabinet wordt vernietigd. In dit artikel zetten we de reacties op een rij.

1) Sandra Beckerman (SP)

SP-Kamerlid Sandra Beckerman reageert opgelucht op het besluit van de hoogste bestuursrechter. 'Dit is echt een stap vooruit. Hieruit spreekt waardering voor de Groningers die hier al lange tijd voor strijden', aldus Beckerman.

'Er is weer een gasbesluit vernietigd, dat is winst voor Groningen. Het is pijnlijk dat het voor dit jaar niets betekent. Maar ik ga morgen direct een motie indienen om de gaswinning volgend jaar verder terug te dringen. Want de ambitie is er, maar er is nog niets zeker gesteld', zegt Beckerman direct na de uitspraak.

Wiebes moet nu luisteren

'De Groningers vechten terug bij de rechter tegen het kabinet, de NAM en vooral tegen de staat. Ook de rechter merkt nu op dat voor het kabinet de veiligheid nog steeds niet voorop staat', aldus het Kamerlid.



'Groningers moeten telkens vechten voor de rechter voor veiligheid. Keer op keer winnen de Groningers, daar moet minister Wiebes naar luisteren.'

Moed en hoop

'Er is weer hoop en moed gevonden. Dat is heel knap van individuen en organisaties die namens de Groningers hiervoor vechten.'

Beckerman: 'Bij de Groningers leeft het gevoel: waarom moeten we telkens opnieuw strijden? Waarom moeten we steeds naar de rechter?'

'Maar op dit moment is het de opluchting en blijdschap die overheersen. Want deze vernietiging is niet zomaar iets.'



2) Tom van der Lee (GroenLinks)

3) Henk Nijboer (PvdA)

4) Dila Yesilgöz (VVD)

Het is volgens VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz een goede zaak dat de Raad van State om betere toelichting vraagt over hoe Wiebes snellere afbouw van de gaswinning wil realiseren.

'Voor de Groningers is het van belang dat duidelijk is dat de afbouw zo snel mogelijk gebeurt. Daarnaast moeten we blijven zorgen dat we niet ineens zonder gas komen te zitten, zolang er onvoldoende alternatieven zijn.'

5) Milieudefensie

'Wij vragen ons af hoe lang de overheid Groningers nog in de steek denkt te kunnen laten', zegt Jorien de Lege van Milieudefensie.

'Vandaag heeft Wiebes weer op zijn kop gekregen van de hoogste rechter van het land. Het is elk jaar hetzelfde liedje: hij doet zijn huiswerk niet vindt de Raad van State.



Wachten op Wiebes

'Wiebes moet vóór dit najaar concreet maken hoe hij de gaswinning naar nul brengt en in welk jaar. En dat kán snel, Nederland wil aan de bak en van het gas af. Het wachten is op Wiebes', vindt de milieuorganisatie.

