Plan voor gebiedsfonds valt slecht: 'We worden afgescheept met een fooi'

Een gebiedsfonds voor omwonenden van Windpark N33 is in deze vorm 'onbespreekbaar'. Dat zegt voorzitter Bernard Stikfort van de DorpenAlliantie Oost Groningen.

Maandag werd bekend dat windparkontwikkelaars Innogy en Yard Energy ruim anderhalve ton per jaar in het fonds storten. Maar zowel de geopperde opzet als de hoogte van het gebiedsfonds kan bij Stikfort op weinig steun rekenen.

De DorpsAlliantie Oost Groningen waar Bernard Stikfort voorzitter van is, bestaat uit vertegenwoordigers uit de dorpen Ommelanderwijk, Zuidwending. Muntendam, Meeden, Zuidbroek, Heiligerlee, Westerlee, 't Waar en Nieuw-Scheemda, Nieuwolda en Scheemda.

Wat is er mis met geplande gebiedsfonds?

'Persoonlijk ben ik daar faliekant op tegen. Misschien dat de meningen binnen de DorpenAlliantie wat genuanceerder liggen, maar het geld gaat zo geheid naar plekken toe waar het niet voor bedoeld is.'



'En reken het bedrag van anderhalve ton eens om naar de zesduizend huishoudens in een radius van twee kilometer rondom het park die last van de turbines krijgen. Dan kom je uit op zo'n dertig euro per huishouden. Dat staat in geen verhouding tot de derving van woongenot en het aantasten van het leefklimaat.'

'Ik vind het dan ook een absoluut zwaktebod. Zeker omdat Innogy en Yard voor miljoenen aan subsidies ontvangen en dus eigenlijk niets zelf hoeven te investeren. Die subsidie wordt ook al door ons allen betaald, middels de belasting op onze energienota's.'



Enkele jaren geleden werd ook gepoogd een gebiedsfonds op te tuigen. Die gesprekken liepen op niets uit. Hoe heeft u dat ervaren?

'De toenmalige gebiedscoördinator Emme Groot werd ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken, in overleg met de ontwikkelaars van het windpark. Aan de samenleving is nooit gevraagd of daar draagvlak voor was. Groot kwam hier met een opdracht en wist vooraf al wat er uit de gesprekken moest komen. Dat is nog steeds heel oud zeer. En dat vertrouwen is nog steeds helemaal zoek.'



Wat moeten de ontwikkelaars doen om dat vertrouwen terug te winnen?

'Ik denk dat de directeuren van Innogy en Yard ons wel wat uitleg verschuldigd zijn. Het zou heel netjes zijn als dat op een persoonlijke manier gebeurt en niet weer via een stropoppetje. Daar pas ik voor.'



De provincie heeft ervoor gezorgd dat de bewoners met deze last worden opgezadeld, dus moet men ze ook schadeloos stellen Bernard Stikfort - DorpenAlliantie Oost Groningen

Provincie moet over de brug komen

Stikfort zou graag zien dat de betrokken windboeren, als buren, een duit in het zakje doen. Van deze groep heeft hij tot op heden helemaal niets gehoord. Maar de grootste rol ziet hij weggelegd voor de provincie Groningen.



'De provincie moet zeggen: wij hebben er mede voor gezorgd dat de bewoners met deze last worden opgezadeld, dus gaan we er ook voor zorgen dat deze mensen schadeloos worden gesteld. Verder zouden ze inwoners ook moeten begeleiden met planschadeprocedures.'



Goede buur

De uitspraak van Jorrit de Jong dat windparkontwikkelaar Innogy met het gebiedsfonds 'een goede buur wil zijn', schiet bij Stikfort in het verkeerde keelgat.



'Dat is makkelijk gezegd nadat de Raad van State haar goedkeuring heeft gegeven. Vóór de rechtszaak heeft Innogy nooit met ons willen praten, ook niet over alternatieven. Kom dan niet met een fooi. Ik voel me zo langzamerhand weggezet als een inboorling in mijn eigen land. We geven ze wat kraaltjes en spiegeltjes en dan is alles pais en vree. Daarvoor is er de afgelopen tien jaar teveel gebeurd. De huidige opstelling is een absoluut zwaktebod.'



Uw DorpenAlliantie bestaat uit verschillende dorpen. Staan alle neuzen eigenlijk dezelfde kant op?

'Dat is aardig het geval, ja. Toch zijn de verschillen per dorp wel heel groot. In Meeden is de gemeenschap uit elkaar getrokken door de plannen voor dit park. Daar liggen de emoties heel dicht onder de oppervlakte. Er hoeft maar iets te gebeuren, of de bom barst. De uitspraak van de Raad van State heeft in de andere dorpen ook niet echt bijgedragen aan wederzijds begrip.'



Stel, er komt morgen een uitnodiging voor een gesprek met Innogy en Yard. Gaat u daar dan op in?

'We zullen die vraag respecteren, maar ik zeg er bij voorbaat geen 'ja' of 'nee' tegen. Eerst moeten we vergaderen met de DorpenAlliantie. Dat overleg staat binnenkort gepland.'



Lees ook:

- Omwonenden Windpark N33 mogen jaarlijks anderhalve ton verdelen

- Naast de lasten ook de lusten: zó profiteert Delfzijl van windenergie

- Windboeren Drentse Monden: 'We moeten met elkaar in gesprek'