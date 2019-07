Tom van de Looi wil graag naar FC Emmen

'Er ligt misschien een mogelijkheid met overgang naar Groningen van Glenn Bijl, maar ik heb van Groningen nog niks gehoord', zegt van de Looi. 'We hebben afgelopen seizoen gezien hoe FC Emmen voor de dag is gekomen en dat spreekt me erg aan. Dat Dick Lukkien trainer van Emmen is speelt natuurlijk ook mee.'

Niets zeker over een ruil

De directeur van FC Emmen, Ronald Lubbers, wil niet veel over de interesse kwijt. 'Gaande het proces wil ik daar eigenlijk niks over zeggen.' Of Van de Looi in een ruil met Glenn Bijl betrokken kan worden is ook niet zeker.

'Dat kwam meer van Groningen kant, dan vanuit onze kant, maar alles wat ik zeg dat kan het proces storen', zegt Lubbers.

'Beste voor mijn ontwikkeling'

Zelf wil Van de Looi geen overhaaste beslissing nemen. 'Ik richt me nu gewoon op Groningen, maar ik ben natuurlijk blij met de interesse van Emmen. Ik wil gewoon voetballen, dat is het beste voor mijn ontwikkeling. Mocht het rondkomen dan kan ik ook gewoon in Groningen blijven wonen, maar ik wacht het af', besluit Tom van de Looi.

