OM wil tbs van de 'deurwaarder van Exloërmond' verlengen

De man werd in 2016 tot bijna drie jaar cel veroordeeld en tbs met voorwaarden voor een reeks diefstallen en bedreigingen in Stadskanaal, Musselkanaal en omgeving.

'Deurwaarder'

De man trad ook op als 'deurwaarder' voor mensen die bij hem in het krijt stonden. Verschillende wanbetalers uit Stadskanaal werden bedreigd of mishandeld door hem en zijn handlangers. De Mondker kreeg in 2016 de lichtere versie van tbs opgelegd. De rechtbank wilde toen de man een kans geven door hem niet op te nemen in een kliniek.

Voorwaarden overtreden

Maar de voorwaarden die hem destijds werden opgelegd overtrad hij. Daarom werd de tbs met voorwaarden in januari vorig jaar omgezet naar tbs met dwang. De man verblijft in de Van Mesdagkliniek in Groningen.

De Mondker lijdt aan chronisch ptss, vertoont psychopathische trekken en is verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft zichzelf nu meer in de hand en werkt goed mee met zijn behandelaars. De agressie, zo zei hij, daar heeft hij nog wat moeite mee. 'Maar het gaat de goede kant op.'

'Nog geen begeleid verlof gehad'

De Mondker heeft, tot ontsteltenis van zijn raadsvrouw, nog geen begeleid verlof gehad. 'De voorwaarden die hij eerder overtrad, hadden niets van doen met agressie of woede.' Zij verzocht de rechtbank tot een tbs-verlenging voor de duur van een jaar over te gaan.

'Ik wil terug naar de Van Mesdag'

Halverwege de zitting gaf de man aan terug naar de kliniek te willen. 'Ik kan hier heel slecht zijn. Ik wil graag terug nu.' Aan dat verzoek werd voldaan. De man mocht met de parketpolitie mee, en daarna terug naar de Van Mesdagkliniek.

'Het is goed dat hij zijn grenzen aangeeft', zei de officier. Maar die bleef toch bij verlenging van de tbs voor twee jaar. 'Het is me nog niet succesvol genoeg.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

- Gewelddadige en afpersende 'deurwaarder' bijna drie jaar de cel in

- 'Cel en tbs geëist tegen gewelddadige deurwaarder'