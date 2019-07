Zelfvarend schip getest in de haven van Delfzijl

In de haven van Delfzijl is afgelopen week een autonoom varend schip getest. Het gaat om een proef binnen 5Groningen, het project waarin het supersnelle 5G internet wordt getest.

De proef is een samenwerking tussen Marinminds, KPN, Groningen Seaports en Huawei.

Nu 4G, straks 5G

Het schip in Delfzijl was vijf meter lang en voorzien van sensoren en (warmte)camera's. Daarmee worden het water, de kade en objecten zoals andere schepen in beeld gebracht.

De test ging er met name om dat alle gegevens adequaat en snel naar de wal werden gestuurd. Nu gaat dat nog via 4G, maar in de toekomst via het 5G-netwerk. Het uiteindelijk doel is dat het schip volledig zelfstandig kan varen.

Automatisch afmeren

Volgens Koen de Haas van Marinminds zijn er op korte termijn al veel toepassingen mogelijk, zoals het automatisch laten afmeren van een vrachtschip of jacht, of een autonoom varende veerpont.

Voordelen

Volgens Henk Zwetsloot, manager digital innovation bij Groningen Seaports, heeft autonoom varen grote voordelen.

'Er kan met minder of zelfs helemaal zonder bemanning gevaren worden en dat is prettig in tijden van kostenreductie en schaarste op de arbeidsmarkt. Daarnaast verwachten we dat autonoom varen de veiligheid, efficiëntie en bereikbaarheid van de haven bevordert.'

