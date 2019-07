Paul Gladon: 'Ik had heel graag bij FC Groningen willen blijven'

Het lijkt er niet op dat Paul Gladon volgend seizoen wederom in het tenue van FC Groningen speelt. 'FC Groningen heeft me een aanbieding gedaan, maar daar sprak niet veel waardering uit.'

Gladon kwam vorige winter over van het Engelse Wolverhampton Wanderers en kwam veertien keer in actie voor FC Groningen. Daarin scoorde de spits vijf keer.

Compensatie

'Ik heb in de tweede seizoenshelft voor echt heel weinig geld gespeeld in Groningen omdat ik het zelf echt graag wilde. We hebben toen afgesproken dat op het moment dat Groningen met me verder wilde, dat gecompenseerd zou worden', vertelt de aanvaller.

Na de aanbieding die ze me gedaan hebben, vraag ik me af hoe graag ze me echt wilden houden Paul Gladon - Aanvaller FC Groningen

'De trainer en technisch directeur Mark-Jan Fledderus gaven ook aan dat ze me graag wilden houden. Maar na de aanbieding die ze me gedaan hebben, vraag ik me af hoe graag ze dat echt wilden. Hier kan ik namelijk niet zoveel mee. Ik verwacht daarom ook niet meer terug te keren bij FC Groningen, ondanks dat ik dat graag gewild had.'

Gladon hekelt berichtgeving in media

Er is volgens Gladon niet gesproken over de duur van het nieuwe contract. 'Ik denk dat ze me voor twee jaar wilden inlijven, maar we hebben eigenlijk alleen over het financiële deel gesproken.'

'Ik vind het vooral jammer dat in de media is verschenen dat ze me een hele goede aanbieding hebben gedaan, terwijl dat niet het geval is. Mensen die dat lezen zullen wel denken; wat wil die Gladon dan?'

Zwolle of buitenland?

Op dit moment is hij voor zichzelf aan het trainen in afwachting van een nieuwe club. 'Ik heb inmiddels met John Stegeman van PEC Zwolle gesproken, hij wil me graag naar Zwolle halen, maar een buitenlands avontuur lijkt me ook wel leuk', besluit Gladon.

Mark-Jan Fledderus was niet bereikbaar voor commentaar.

