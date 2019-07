Delfzijl grijpt in op woningmarkt: gemeente koopt 22 huizen op

Delfzijl trekt hier 1,1 miljoen euro voor uit. Het geld komt van de provincie.

Het doel is om de woningmarkt in de gemeente meer in beweging te krijgen. In deze huizen wonen mensen die graag weg willen, maar hun woning niet kunnen verkopen. Ze zitten opgesloten.

'Uit hun gevangenschap halen'

'Wij willen deze mensen uit hun gevangenschap halen', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA). 'Wij helpen hen om een andere woning te vinden, zodat ze weer kunnen bewegen.'

De woningen zijn vaak in de jaren '40 en '50 gebouwd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De waarde is nauwelijks gestegen, waardoor eigenaren niet naar een andere, duurdere woning kunnen verhuizen.

Beleggers kopen de huizen

Ook ziet Delfzijl dat beleggers deze huizen steeds vaker opkopen. Ze verhuren de woningen aan werknemers in de Eemshaven. Volgens Rijzebol is dit steeds vaker een probleem. De leefbaarheid in een wijk gaat erop achteruit, omdat er geen samenhang is.

'Daarnaast hebben we enkele tientallen rotte kiezen in onze dorpen. Die willen we er al heel lang uit halen. Maar daar is geld voor nodig. Met dit geld van de provincie kunnen we dit probleem nu eindelijk oplossen', zegt Rijzebol.

De 22 woningen:

- Vijf 'rotte kiezen': verpauperde huizen in dorpen die opgekocht en gesloopt worden. Locaties nog niet bekend;

- Negen appartementen in de Beatrixflat in Delfzijl: de bewoners worden uitgekocht en de flat wordt gesloopt;

- Acht appartementen in de Hoogwatum-flat in Delfzijl: de bewoners worden uitgekocht en de appartementen worden samengevoegd, zodat er binnen de flat grotere appartementen ontstaan.

Blije bewoners

De bewoners van de Beatrixflat stuurden drie jaar geleden een brief naar de gemeente met het verzoek om de flat te slopen. De appartementen zijn verouderd en de bewoners willen graag weg. Ze zijn blij dat dit nu kan.

80 woningen

Delfzijl heeft in totaal vier miljoen euro gekregen van de provincie om huizen op te kopen. Rijzebol verwacht in totaal ruim 80 woningen uit de particuliere markt te kunnen halen, om de woningmarkt weer in balans te brengen.

De raad praat volgende week donderdag over het plan.