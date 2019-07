Groei in goederenoverslag in Eemshaven en haven Delfzijl

In totaal is er ruim 7,2 miljoen ton aan goederen overgeladen in beide havens. Dat is een groei van 8,2 procent, het hoogste percentage van de vier grote havengebieden in het land.

Groei

De groei in de havens van Rotterdam en Amsterdam zitten beiden rond de één procent. Daar staat wel tegenover dat in beide havengebieden wel veel meer goederen worden aan- en afgevoerd. Ter vergelijking: in Rotterdam ging het vorig jaar om 450 miljoen ton aan goederen.

Van de verschillende soorten goederen groeide de overslag van containers landelijk het hardst, met ruim 4,5 procent.

