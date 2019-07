RTV Noord-presentator Marcel Nieuwenweg valt ten prooi aan eikenprocessierups

Hoe vervelend het kan zijn om met de haartjes van de eikenprocessierups in aanraking te komen, weet RTV Noord-presentator Marcel Nieuwenweg nu ook. Na een bezoek aan een tuinfeestje in Schoonloo was het één en al jeuk wat de klok sloeg.

'We waren daar afgelopen weekend een mooie tuin, omgeven door eikenbomen. In één van de bomen zagen we zo'n nest met eikenprocessierupsen, maar we hebben ons er verder weinig van aangetrokken, want die beestjes zaten toch hoog in de boom', vertelt Nieuwenweg. Hij trapte vervolgens nietsvermoedend een balletje in de tuin met zijn tweejarige zoontje Jordi.

Waterpokken?

Na afloop van het tuinfeestje deed Jordi 's nachts echter geen oog dicht, weet Nieuwenweg nog. 'Toen we de volgende dag zagen dat hij onder de bulten zat, trokken mijn vrouw en ik de conclusie dat hij waterpokken had.'

'Zelf ging ik die dag naar de TT in Assen, maar gedurende dag zeiden mijn kameraden: 'Wat ben je aan het doen, joh?' Ik zat blijkbaar steeds te krabben, want ik had overal jeuk.'

Dokter

Nieuwenweg wilde het zekere voor het onzekere nemen en bracht daarna met zijn zoontje een bezoek aan de dokter. 'En inderdaad: de dokter bevestigde dat zowel Jordi als ik bleken te zijn getroffen door de eikenprocessierups.'

'Ik heb op Google gezocht naar methoden om van de jeuk af te komen', laat Nieuwenweg weten. 'Toen heb ik ducktape op m'n armen geplakt, waardoor je de haartjes van de rups uit je huid trekt. Vervolgens heb ik de föhn erop gezet, maar toen begon het toch te jeuken!', zegt hij lachend.

'Het jeukte misschien wel tien of twintig keer erger dan normaal, ik heb nog nooit zo'n jeuk gehad. Maar vervolgens ben je wel een uur of acht van de jeuk af. Iedereen in ons gezin had last van de jeuk, de één wat meer dan de ander. Maar gelukkig heeft niemand het in z'n gezicht.'

Onschuldig

Voorzichtig blijven is dan ook het devies, denkt de RTV Noord-presentator. 'We hebben die rupsen niet op ons lichaam gehad, en dat is ook waardoor het zo onschuldig lijkt. Je denkt dat er weinig gevaar in schuilt als je uit de buurt blijft. Maar het zijn de haartjes van de rups die het 'm doen.'

'Zelfs als zo'n rups twee kilometer verderop zit en de wind verkeerd staat, kun je jeuk van de haartjes krijgen', weet hij nu. Inmiddels is de ergste jeuk voorbij, laat Nieuwenweg dinsdag weten. 'Het is er nog wel een beetje, maar ik hou me goed in', besluit hij met een knipoog.

