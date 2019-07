Veendam mag zich voor derde jaar op rij financieel gezond noemen

De gemeente Veendam is er voor het derde opeenvolgende jaar in geslaagd om aan het eind van de rit financieel in de plus te staan. In de Jaarstukken 2018 komt naar voren dat Veendam vorig jaar ruim een half miljoen heeft overgehouden.

Toch houden de positieve cijfers niet in dat Veendam de hand op de knipt hield. Zo werd er vorig jaar gestart met de eerste fase van de realisatie van het leer- en sportpark, waarin onder meer een kunstgrasveld is neergelegd bij voetbalvereniging Veendam 1894. Daarnaast wordt het centrum momenteel aangepakt.

Tegenvaller

In de cijfers is ook de tegenvaller in het Sociaal Domein verwerkt, laat de gemeente weten.

'Er is in het Sociaal Domein sprake van een tekort van 2,8 miljoen', legt wethouder Henk Jan Schmaal uit. 'Dit zijn vooral de taken in het kader van de Jeugdwet, die meer financiële middelen van ons vragen dan door het Rijk beschikbaar is gesteld.'

Om die tekorten te dekken, laat Schmaal weten dat er vorig jaar 1,4 miljoen is onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. 'En daardoor hebben we andere zaken gelaten voor wat ze zijn. Uiteindelijk gaat zo'n rijksbezuiniging ten koste van andere wensen van de gemeente.'

Wat is het Sociaal Domein?

Onder Sociaal Domein verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de ruime zin van het woord vallen onder sociaal domein ook alle taken zoals handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg.

De Jaarstukken 2018 worden op maandag 8 juli behandeld in de gemeenteraad.