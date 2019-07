Naast Bauke Mollema fietst ook Erik Julsing de Tour de France

Is Bauke Mollema de enige Groninger die de komende Tour de France gaat rijden? Nee. Ook Erik Julsing uit Stad gaat de 'Grande Boucle' fietsen, in de hoop 50.000 euro op te halen.

Wat hem bezielt? 'Dat vroegen m'n ouders zich ooit ook af', grapt Julsing. 'Maar ik wil eigenlijk al m'n hele leven de Tour fietsen.'

Klein wonder

Dat Julsing überhaupt nog kán fietsen, mag eigenlijk een klein wonder heten. Een paar jaar geleden werd hij namelijk door een automobiliste van zijn fiets gereden. Julsing is blij dat hij het kan navertellen.

'Het gebeurde vlak bij Van der Molen in Haren, waar net die grote brand is geweest. Een vrouw gaf mij voorrang, maar reed me vervolgens vol in de flank aan.'

Intensive care

Het resultaat was onder andere een gebroken rib die een longslagader perforeerde, en vijf dagen intensive care. 'Ik ga jou redden', zei de radioloog, 'maar op dat moment had ik daar nog maar weinig vertrouwen in', herinnert Julsing zich.

Donderdag vertrekt hij naar Frankrijk, waar hij vrijdag aan zijn Tour begint. Wanneer de ronde voor hem geslaagd is? 'Als ik 'm uitrij, en als ik 50.000 euro heb opgehaald.'

Fietscoach

De helft daarvan is bestemd voor schaatser Manuel Leito, van wie Julsing de fietscoach is. Leito wil als eerste Dominicaanse schaatser naar de Olympische Spelen. De andere helft van het streefbedrag is voor de Groningse shorttrack-selectie.