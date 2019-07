SP Appingedam wil extra kosten jeugdzorg verhalen op NAM

De Damster SP-fractie pleit ervoor om kosten voor jeugdzorg in rekening te brengen bij de NAM. Volgens de partij kampen kinderen in de bevingsregio met extra veel problemen door de aardbevingsproblematiek.

Het idee is opmerkelijk, aangezien de SP landelijk al jaren roept dat de NAM er juist uit moet bij schadeherstel en versterking.

Tekort terugdringen

Toch wil de SP in Appingedam de NAM betrekken bij jeugdzorg en laten onderzoeken hoeveel kinderen in de jeugdzorg terechtkomen vanwege aardbevingsproblematiek.

Op die manier hoopt de partij de tekorten op de jeugdzorg terug te dringen. De gemeente kwam afgelopen jaar zes ton tekort op jeugdzorg.

Onenigheid in raad

Andere partijen zien niets in het plan en het leidde zelfs tot ruzie, wat niet vaak voorkomt in Appingedam.

Gemeentebelangen noemt het plan 'onlogisch', D66 vindt het 'onhaalbaar' en de PvdA vraagt zich af hoe je erachter komt welk deel van de kosten door aardbevingen komt.

De SP had geen antwoord op die vraag, maar pleit wel voor onderzoek: 'We gaan met tienduizenden de straat op tegen de aardbevingsellende. De erkenning voor bevingsstress bij kinderen is er, maar vervolgens gaan we als raad zeggen: daar doen we niks mee', zei raadslid Harry Rozema.

Plats zegt

Daarmee schopte de SP'er tegen het zere been van vele andere raadsleden. Ina Schenkel (ChristenUnie): 'Kom er niet mee aan dat wij niks doen voor onze kinderen. Dat is niet zo. Je kunt niet bewijzen waar die problemen vandaan komen. Luister eerst even voordat u zoiets plats zegt', zei ze boos.

Ook wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen) vindt het een slecht idee: 'U zegt eigenlijk: er is een tekort, dat komt daar vandaan dus de NAM moet maar betalen. Maar bij 95 procent van de gevallen spelen aardbevingen totaal geen rol. Je kunt het niet hard maken.'

De SP luisterde naar het advies van D66 om het voorstel in te trekken, aangezien er geen draagvlak voor is binnen de Damster raad.

Lees ook:

- Appingedam in de rode cijfers door jeugdzorg