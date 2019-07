Vereniging Eigen Huis: Haal oude schadegevallen weg bij NAM (update)

Zo'n vijfhonderd gedupeerden die hun schade al voor april 2017 hadden gemeld, zijn nog steeds in gevecht met de NAM. Destijds bestond de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG) nog niet, waar gedupeerden tegenwoordig hun schade kunnen melden.

Eindeloze strijd

TCMG werkt schade sneller af en biedt meer schaderegelingen. Die oude zaken liggen nog steeds bij de NAM.

'Daar staat een huiseigenaar tegenover een heel bataljon aan juristen van de NAM en dat verliest hij', zegt Hans de la Porte van de VEH. 'Dat kan niet. Dat is een eindeloze strijd, terwijl er wel een oplossing is.'

'Coulance-aanbod'

De in totaal zesduizend woningen die gelden als 'oude gevallen' kregen van de NAM in 2017 een 'coulance-aanbod' van enkele duizenden euro's. Volgens de VEH was dat aanbod een schijntje.

'Het werkelijke schadebedrag was veel hoger. Er zijn mensen die dat niet konden aanvaarden.' Zo'n vijfhonderd mensen accepteerden dat aanbod niet en bleven daardoor strijden tegen de NAM.

De VEH vindt dat ook die oude gevallen overgeheveld moeten worden naar TCMG.

Reactie NAM

De NAM laat in een reactie weten dat inmiddels 78.006 van de in totaal 78,532 schademeldingen tussen 2012 en 31 maart 2017 zijn afgehandeld. dat is 99.3%. De resterende pakweg 500 dossiers zijn vrijwel allemaal aangemeld bij de Arbiter Bodembeweging, voor een schouw of een zitting. In de helft van die gevallen verwacht het bedrijf er nog vóór die datum uit te komen met de schademelder. En anders wordt volgens de NAM bijna altijd de uitspraak van de Arbiter opgevolgd. Redenen waarom dat niet lukt zouden zijn dat de schademelder niet reageert of niet akkoord is. dat is in 35 zaken het geval. Daarnaast is er één bijzondere situatie waar meerdere oplossingen, zoals de aankoop van de woning, in beeld zijn en dan noemt de NAm nog drie zaken waar gesteggeld wordt over de bestemming van het bouwdepot.

