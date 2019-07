Politie na nieuwe overval in Stad: 'Het lijkt om jonge daders te gaan, dat baart ons zorgen'

De politie was snel ter plaatse in de cafetaria nadat melding van de overval werd gedaan. (Foto: 112 Groningen)

Eetcounter De Korre aan de Korreweg in Groningen is dinsdagavond rond 22:30 uur overvallen door twee jongens van vermoedelijk vijftien of zestien jaar. Er raakte niemand gewond.

Het tweetal bedreigde het aanwezige personeel met een mes en vermoedelijk een vuurwapen en vertrok niet veel later per fiets in de richting van de Oosterparkwijk. Wat de tieners precies hebben buitgemaakt is niet bekend.

Agenten zijn direct een zoekactie gestart naar het tweetal. In en om de cafetaria moet een sporenonderzoek meer duidelijkheid verschaffen.

Overvalgolf

Het personeel van eetgelegenheden in de stad Groningen is de voorbije maanden al vaker slachtoffer geworden van overvallen. In de Korrewegwijk werd een cafetaria in de nabijgelegen Floresstraat onlangs al voor de tweede keer in een halfjaar tijd overvallen.

In de afgelopen acht maanden werd er, inclusief de overval van dinsdagavond, negen keer een gewapende overval gepleegd in Stad.

'We kijken of er een verband is, we zijn er volop mee bezig', zegt een woordvoerder van de politie. 'Opvallend is dat het om jonge daders lijkt te gaan, dat baart ons echt zorgen.'

Update: dit bericht is aangevuld met het signalement van de daders en een reactie van de politie

