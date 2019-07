Lopend Vuur: Een verbod op de open haard is een goede maatregel

Er dreigt in sommige wijken in ons land mogelijk een verbod op de bouw van een open haard. De Telegraaf schrijft dat staatssecretaris Van Veldhoven met gemeenten de komst van 'houtstookvrije wijken' onderzoekt om zo de lucht schoner te krijgen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris, volgens de krant, verder dat ze een zogeheten stookalarm wil invoeren voor dagen met 'ongunstig weer'. Verder schrapt het kabinet de subsidies op duurzame pelletkachels. Over de houtstookvrije wijken moet in het najaar meer duidelijkheid komen.

De Telegraaf meldde gisteren ook dat de vuurkorf en de barbecue op houtskool volgens het ministerie onder het stookverbod zouden vallen. Later op de avond liet het ministerie weten dat dat toch niet het geval was en dat het gaat om warmtebronnen in huis.

Is dit een goede maatregel of gaat het je te ver?

