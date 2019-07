No deal: arbitragecommissie beslist over afloop Bijl-soap

Glenn Bijl in 2015 in actie voor Jong FC Groningen. (Foto: JKBeeld)

Bijl spande een arbitragezaak aan tegen FC Emmen, waarvan maandag de zitting was. Beide partijen en zijdelings ook FC Groningen kregen tot woensdag 12.00 uur de tijd een oplossing te vinden. Dat is niet gelukt, zodat er deze week een oordeel vanuit Zeist richting kamp-Bijl en FC Emmen komt.

Onenigheid blijft

FC Emmen en FC Groningen zijn dinsdag nog in overleg geweest over een overgang van Bijl naar Groningen, maar de clubs konden de onenigheid over of de gelimiteerde transfersom van 335.000 euro ook van toepassing was voor FC Groningen niet bij elkaar wegnemen.

Alleen clubs met een begroting tot 20 miljoen euro mogen Bijl voor dat bedrag overnemen. FC Groningen blijft van mening dat het een begroting van 19 miljoen euro heeft, FC Emmen houdt vast aan gegevens die bij de KNVB liggen, die een begroting van ruim boven de 20 miljoen laten zien.

Andere deal

FC Groningen heeft nog aangeboden een deal te sluiten waarbij een lagere transfersom naar Drenthe zou worden overgemaakt, in combinatie met een huurovereenkomst voor bijvoorbeeld FC Groningen-middenvelder Tom van de Looi, maar daar ging FC Emmen niet mee akkoord.

Daarom ligt het lot van beide clubs en de speler in handen van de arbitragecommissie, die de partijen uiterlijk vrijdag uitsluitsel geeft. Men kan niet in hoger beroep gaan tegen het oordeel. Wel kan in sommige gevallen gevraagd worden om herroeping of vernietiging van het vonnis.

De KNVB wil niet reageren op deze kwestie. Ook technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen wil niet reageren.

Nick Bakker

Bijl is niet de enige Groninger in Drentse dienst die zou kunnen terugkeren naar FC Groningen. Ook in de linkercentrale verdediger Nick Bakker toonde FC Groningen interesse, maar ook daar speelt onduidelijkheid over het spelerscontract een rol.

Bakker was van mening dat hij een aflopend contract had, FC Emmen vond dat het contract pas over een jaar afloopt. FC Groningen toonde interesse in de, zoals speler en geïnteresseerde club dachten, transfervrije speler.

Maar volgens FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers speelt er op dit moment niks. De zaakwaarnemer van Bakker heeft ook niks op de kwestie te zeggen. Bakker draait nu 'gewoon' mee in de voorbereiding met de ploeg van Dick Lukkien.

