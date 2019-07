Leerlingen Karrepad in actie voor verkeersveiligheid

Leerlingen van groep 8 van basisschool Karrepad in de stad Groningen hebben woensdag actie gevoerd. De kinderen vroegen aandacht voor de verkeersveiligheid in de Korrewegwijk.

'We willen de leerlingen meegeven dat ze impact hebben op hun eigen leefomgeving', vertelt Foke Prins van stichting Move. 'We geven ze de regie en laten ze ervaren dat ze op korte termijn echt iets kunnen bereiken.'

Studenten en leerlingen samen in actie

Stichting Move koppelt leerlingen uit minder bedeelde wijken aan studenten. Samen komen ze vervolgens in actie voor hun omgeving. 'Het project draait om het thema veiligheid en welzijn', aldus projectleider Sarianne Bosch van STAR, de goede doelen commissie van studentenvereniging Albertus Magnus.

De leerlingen van groep 8 zijn vervolgens de wijk in gegaan om te kijken wat er zo allemaal leeft. 'We hebben een aantal mensen in de buurt gevraagd wat ze graag wilden veranderen', vertelt Sofie Ebbinge. 'En de meeste mensen zijn het er over eens dat er hier te hard wordt gereden'.

Verkeersborden

In eerste instantie wilden de kinderen een verkeersdrempel aanleggen. Bosch: 'Maar dat bleek iets te ingewikkeld. Vervolgens ontstond het plan om verkeersborden te ontwerpen.'

[Video:90480]

En die verkeersborden werden woensdagmorgen gepresenteerd in de wijk. 'Ik vind het leuk dat de kinderen zich hier mee bezighouden en de mogelijkheid ook krijgen', aldus een buurtbewoner. 'Ik woon hier vlakbij en er wordt vaak te hard gereden. Het is niet voor niets dat er wel eens ongelukken gebeuren.'

Buurtbewoners stemmen

Buurtbewoners konden tijdens de actie hun stem uitbrengen op één van de borden. Want het is de bedoeling dat het winnende bord ook daadwerkelijk ergens komt te hangen. Of dat ook gaat gebeuren is de vraag, want de aanvraag ligt nog ergens op het bureau van een ambtenaar van de gemeente.

'Het zou mooi zijn als het lukt', aldus Foke Prins. 'Maar uiteindelijk gaat het om het proces. Het bewustzijn dat je samen iets kunt bereiken, en dat je als kind meer kunt dan je denkt.'