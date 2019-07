Westerwolde ziet tweede gemeentesecretaris in anderhalf jaar vertrekken

Ook de vorige gemeentesecretaris van de grensgemeente vertrok eerder dan gepland. Herman Zwart pakte zijn biezen in juni 2018.

'Onvoldoende op één lijn'

Zwart stopte omdat hij en het college van burgemeester en wethouders onvoldoende op één lijn zaten voor wat betreft de gewenste koers van de gemeente. Flikkema vertrekt omdat de functie minder goed bij haar past dan ze vooraf dacht.

Een gemeentesecretaris, ook wel algemeen directeur van de gemeente genoemd, is het hoofd van de ambtelijke organisatie. Maar de gemeentesecretaris is ook de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Een rol die Flikkema naar eigen zeggen niet ligt.

'De nadruk op de rol van secretaris van het college is groter dan ik had verwacht. Mijn hart ligt bij de ontwikkeling van de organisatie', zegt Flikkema.

Medewerkers woensdagochtend geïnformeerd

De medewerkers van de gemeente, die in januari 2018 uit een fusie van de voormalig gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde ontstond, zijn woensdagochtend geïnformeerd, zegt burgemeester Jaap Velema.

'Het is een vervelende situatie', zegt hij. 'Het is de derde gemeentesecretaris in anderhalf jaar tijd (tussen Zwart en Flikkema nam iemand anders de honneurs waar, red). Maar Flikkema heeft zelf aangegeven het adviserende gedeelte van de functie minder prettig te vinden. Het is dus echt in goed overleg gegaan. In 90 procent van de gevallen dat dat gezegd wordt, wordt er gelogen, maar deze keer is het echt zo.'

Groningen

Flikkema was nog nooit eerder gemeentesecretaris. Voor ze in Westerwolde aan de slag ging werkte ze bij de gemeente Groningen, onder andere als manager/directeur bij de GGD.

Opvolger

Een opvolger van Flikkema is er nog niet. Een deel van haar taken blijft ze in deeltijd uitvoeren. De loco-gemeentesecretaris neemt de overige taken 'in ieder geval tot 1 januari 2020 waar', zegt burgemeester Velema. 'We hebben geen haast.'

