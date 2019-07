Oorzaak grote brand in Haren is niet meer te achterhalen

Van het pand is weinig meer over (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De oorzaak van de brand die zondagavond het bedrijf Mango Mobility in Haren verwoestte, is niet meer te achterhalen.

Dat zegt de politie. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor brandstichting.

Geen gewonden

Het pand werd volledig verwoest door de brand. De zaak was op dat moment gesloten, er vielen geen gewonden. Wel moesten tien woningen in de nabije omgeving ontruimd worden. De brand werd tot in de verre omtrek gezien.

In een eerdere versie van dit bericht hebben we gemeld dat de oorzaak van de brand bij Partyclub Swingers Dream in Waterhuizen niet meer te achterhalen was. Dat is onjuist. Het onderzoek naar de brand bij Swingers Dream is nog gaande, meldt de politie.



