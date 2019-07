Zorgen over beschikbaarheid en hygiëne van gymzalen in Groningen

In de gemeenteraad van Groningen zijn er zorgen over het ruimtetekort in sporthallen. De zorgen zijn ontstaan nadat onderwijsstichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) heeft aangegeven dat scholen in het basis- en voortgezet onderwijs problemen hebben om alle leerlingen sportlessen te laten volgen.

De zorgen zijn geuit door VVD, CDA, D66 en Partij voor de Dieren. 'Wij zijn bezorgd over het tekort aan gymzalen waardoor gymlessen uit het rooster gehaald moeten worden', aldus raadslid Koosje van Doesen van coalitiepartij D66.

Twee uren per week

Volgens de partijen moeten leerlingen in Groningen minstens twee lesuren per week sporten. Dat aantal lijkt niet altijd gehaald te worden op onder meer het Montessori Lyceum, de Brederoschool, de Haydnschool en CBS Aquamarijn.

Het gemeentebestuur komt op een later moment terug op de zorgen van de partijen.

Viezigheid

Politiek Groningen heeft niet alleen zorgen over de capaciteit van de sporthallen, maar ook over de hygiëne van de sportaccommodaties. Die zou met name in de voormalige gemeente Haren te wensen overlaten.

'Er wordt in Haren veel meer gebruikt gemaakt van de sporthallen. Dat is positief, onder meer omdat er meer huurinkomsten komen, maar het schoonmaken lijkt er bij in te schieten', aldus een bezorgde Jasper Boter (VVD).

Sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) laat weten dat het gemeentebestuur veel aandacht heeft voor de hygiëne in de sportzalen. 'Het heeft onze absolute inzet. We kijken naar de schoonmaakmiddelen, maar ook naar het veranderen van gedrag. Volgend jaar mag u kijken of het heeft geholpen.'

