Noordwand Grote Markt blijft zorgenkindje: 'Het verpaupert bijna'

Winkelketens verlaten de panden en politiek Groningen maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de noordzijde. Ook het gemeentebestuur erkent dat er wat moet gebeuren.

Leeg

'Sinds het vertrek van Topshelf staat het voormalige V&D pand voor een groot gedeelte leeg. We horen ook dat H&M gaat vertrekken en Coolcat vertrekt ook,' zegt de bezorgde wethouder Paul de Rook (D66).

'Er gebeurt daar dus heel veel, maar eigenlijk niet ten positieve terwijl het wel een stuk van de binnenstad is waar je het liefst levendigheid hebt. Er moet dus wel wat gaan gebeuren.'

'Met de roltrap op en neer'

De zorgen over de noordwand worden door het stadsbestuur uitgesproken nadat de PvdA heeft laten weten 'ernstige zorgen' te hebben.

Raadslid Jan Pieter Loopstra noemt de invulling van het voormalige V&D pand een 'aanfluiting'. 'Als jongetje van vier jaar ging ik er met de roltrap op en neer en nu is het pand bijkans aan het verpauperen.'



'Het ziet er niet uit'

De coalitiepartij vindt dat er snel wat moet gebeuren. 'Het ziet er gewoon niet meer uit, ook als je het vergelijkt met andere gedeelten van de stad', volgens Loopstra moet er snel iets gebeuren.

'Men moet er echt druk opzetten. Als het kan wil ik dit jaar nog resultaat zien. Het college laat weten dat er een fietsenstalling komt, maar er kan niet alleen een fietsenstalling komen.' In de ogen van het PvdA-raadslid is de noordwand een visitekaartje van de stad en dat verdient meer dan alleen een fietsenstalling.

In gesprek

Wethouder De Rook laat weten dat er wel sprake is van ontwikkeling. 'De gemeente is bezig met een studie naar de toekomst van de noordwand. We kijken daar met de pandeigenaren naar.'

In de ogen van het gemeentebestuur moet er dus een fietsenstalling komen, daar is ook budget voor vrij gemaakt. Verder wordt er aan de achterkant van de noordzijde gewerkt aan een markthal.



Ook bloemist ziet verpaupering

Sinds jaar en dag staat er een bloemenkraam voor de ingang van het pand waar ooit V&D hoogtijdagen vierde. De bloemist ziet dat er sinds het vertrek van het warenhuis veel is veranderd, hij snapt de zorgen dan ook wel.

'Met veel leegstand gaat het heel snel van je af. Je ziet het hier gewoon met de week minder worden. Net als met een huis dat leeg staat, het verpaupert gewoon.' De bloemist ziet ook minder mensen voor zijn kraam langslopen. 'Ja zeker. Zie hier nou zelf. Er loopt hier geen mens voorbij.'

Simpel, maar ook weer niet

Volgens de bloemenondernemer is de oplossing snel gevonden. 'Het is heel simpel, er moet gewoon een leuke zaak in. Toch is dat ook weer niet heel simpel, want het is natuurlijk een groot pand.'

Lees ook:

- 'Slimme zet dat H&M naar Herestraat verhuist'

- Bomen of juist niet? Zes ideeën voor de nieuwe Grote Markt

- Na zestien jaar stilte wordt er weer gesproken over aanpak noordwand Grote Markt