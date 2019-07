Lentis besteedt werk uit om aan eisen van inspectie te voldoen

Lentis neemt de drastische maatregel om te kunnen voldoen aan eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd.

Die gaf Lentis vorige maand een tik op de vingers: in de kliniek waren 'ernstige risico's voor de veiligheid en continuïteit van de zorg'.

De Kliniek Groningen is een 24-uurs kliniek met veelal kortdurende opnames voor mensen met ernstige psychische klachten. Er zijn 36 bedden.

'Adempauze van twee jaar'

'We vliegen een team in van deskundigen die helpen om de complexe zorg in de kliniek draaiende te houden', legt interim bestuurder Tom Kuipers uit. 'En ondertussen kunnen wij onze eigen personeel weer op orde krijgen. Dit is dus eigenlijk een adempauze van twee jaar.'

De maatregel van Lentis is onorthodox in de ggz. Veel instellingen huren zzp'ers in om personeelstekorten het hoofd te bieden, maar daar hangt een prijskaartje aan, omdat zzp'ers duurder zijn dan vast personeel. 'Dit is een manier om ook dat probleem op te lossen', zegt Kuipers.

Deel van het probleem

Maar met de samenwerking met het maatschap zijn de problemen nog niet opgelost. Lentis moest van de inspectie er onder meer voor zorgen dat de lichamelijke toestand van patiënten wordt meegenomen bij de diagnose.

Nieuwe patiënten moeten binnen 24 uur lichamelijk worden onderzocht. Daarnaast deugt de kwaliteit van dossiers niet, waardoor het verloop van de behandeling niet te volgen is.

'We zijn er nog niet'

Sinds de aanwijzing van de inspectie is er veel verbeterd, zegt Kuipers. 'Maar we zijn er nog niet. Dat hebben we gemeld aan de inspectie.' De inspectie kan ervoor kiezen om Lentis een dwangsom op te leggen. De hoogte daarvan is onbekend. Die beslissing valt deze week.

'Het is spannend voor ons wat de inspectie besluit', zegt Kuipers. Hij hoopt dat een dwangsom kan worden afgewend zodat Lentis de problematiek fundamenteel kan oplossen.

'Je kunt nu wel met stoom en kokend water alles oplossen, maar daarmee kom je niet bij de kern van het probleem. De hele werkmethodiek moet worden aangepast, en we zijn er enorm mee bezig hoe wat dat zo snel mogelijk kunnen bereiken'.

