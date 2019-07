'Sommige bewoners hebben al jarenlang overlast'

De gemeente Groningen heeft een ontheffing van de Wet natuurbescherming aangevraagd om de overlast van roeken aan te pakken. Het gaat om roekenkolonies in Ten Boer en de wijken Beijum en De Hunze in de stad.

Volgens wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) ervaren sommige bewoners al jaren overlast. 'Bewoners slapen slechter, en auto's, wasgoed, balkons en tuinen worden ondergepoept.'

Ontheffing

Omdat het om een beschermde vogelsoort gaat moet er ontheffing bij de provincie worden aangevraagd om ze te verjagen. Om in aanmerking te komen voor ontheffing moet de gemeente een beheerplan opstellen. 'Daarin wordt beschreven op welke wijze het verjagen plaatsvindt, en op welke alternatieve locaties roeken wel welkom zijn.'

In de voormalige gemeente Haren geldt al een ontheffing voor het verjagen van roeken. Het gaat om een kolonie in Noordlaren. Deze ontheffing loopt in maart 2020 af. Vanwege de gemeentelijke herindeling is er ook één ontheffing nodig. De locatie in Noordlaren wordt daarin meegenomen.

Begin 2020 aan de slag

'Het verjagen van roeken is een intensief proces', aldus Jongman. 'Dat kunnen we niet alleen als gemeente, maar we zijn ook afhankelijk van vrijwilligers en de bewoners die er last van hebben.'

De gemeente organiseert dit najaar een bijeenkomt om alle betrokken partijen te informeren. 'En dan kunnen we hopelijk begin 2020, voordat het broedseizoen begint ook daadwerkelijk aan de slag.'

