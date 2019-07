Anti-windmolenactivisten blijven in voorlopige hechtenis

De rechtbank was eerder van oordeel dat er onvoldoende bewijs was voor betrokkenheid bij de asbestdumpingen. Uit het onderzoek is nieuw bewijs naar voren gekomen waardoor er volgens de rechtbank voor Jan H. nu wel voldoende bewijs bestaat voor betrokkenheid bij asbestdumpingen.

De rechtbank ziet daarom voor beide verdachten voldoende bewijs voor het verlengen van het voorarrest met dertig dagen.

Het Openbaar Ministerie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Jan Nieboer en Jan H. worden verdacht van dwang, bedreiging en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Ze zouden dreigbrieven hebben gestuurd en meerdere malen asbest hebben gedumpt. Op die vergrijpen staat maximaal twaalf jaar cel. Ovrigens zei de rechter-commissaris eerder al dat hij voor dat laatste vergrijp te weinig bewijs ziet om de verdachten langer vast te houden.

Verdachte Jan Nieboer is het gezicht van actiegroep Platform Storm. Jan H. is de voormalig woordvoerder van Storm Meeden.



In de artikelen over de anti-windmolenactivisten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd. Dat doen we omdat Nieboer nog altijd de voorman is van actiegroep Platform Storm. In die rol treedt hij regelmatig op in de media.

Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar is daar al geruime tijd mee gestopt.