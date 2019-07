Wiebes: betere onderbouwing nodig, gaswinning beëindigen het belangrijkst

Hij is het eens met de uitspraak van de Raad van State die zegt dat de onderbouwing van de hoogte van de gaswinning in de komende jaren beter moet.

Wiebes benadrukt wel dat de Raad van State zegt dat zijn besluit over het lopend gasjaar goed onderbouwd is. Hij noemt de uitspraak een 'doorkijkje naar volgend gasjaar'. 'Ik ben het ermee eens dat die onderbouwing beter moet dan nu in de stukken zit'.





Nieuwe plannen nog niet definitief

'Ik vind het dus belangrijk om het niet alleen beter te onderbouwen, maar vooral ook de gaswinning sneller te beëindigen. En ook daar we goed mee op weg. Ik denk dat de Groningers daar erg veel baat bij hebben'.

Het nieuwe gasjaar begint op 1 oktober. Dan zal het kabinet ook de nieuwe plannen bekendmaken.

'De plannen zijn nog niet definitief, het winningsbesluit moet nog genomen worden. Tegelijkertijd heeft de Raad van State zich gebaseerd op een getal dat inmiddels verouderd is. We zijn er na het gasbesluit van vorig jaar ook wel erachter gekomen dat het nog echt een stuk naar beneden kan.'



Veel lager dan gedacht

'We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om de gaswinning echt nog sneller te beëindigen. Nou, daar zit veel muziek in. We komen veel lager uit dan we een jaar geleden nog dachten', aldus Wiebes.

'Vorig jaar waren velen nog verbaast dat we al volgend jaar op ruim zeventien miljard kuub zouden kunnen komen. Inmiddels - na een jaar zoeken en na aanvullende mogelijkheden - hebben we het nu al mogelijkerwijs al iets wat dicht bij de twaalf miljard kuub ligt'.



12 á 13 kuub mogelijk

'Dat is wat de Groningers van mij verwachten: dat ik de gaskraan zo snel mogelijk dichtdraai', gaat Wiebes verder. 'Die 12 á 13 kuub lijkt echt mogelijk.'

'We hebben ook nog nieuwe mogelijkheden om te kijken of we nog lager kunnen uitkomen. En ik wil echt alle tijd benutten om die naar die mogelijkheden te kijken', zegt de minister.

'Het is mijn belofte om de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigingen. En dat gaat tot nu toe veel sneller dan gedacht.'

