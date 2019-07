Docent Bea Blokhuis: 'Kinderen, maak zelf bezwaar tegen de gaswinning'

De docent en bevingsgedupeerde hield in april een emotioneel betoog over het effect van de aardbevingsproblematiek op de kinderen.

Haar vrees nu zit in de mogelijkheid dat minister Wiebes volgend jaar zijn belofte weer niet nakomt en dat ze opnieuw naar de Raad van State moeten.

Psychologische veiligheid

De Raad van State heeft de psychologische veiligheid van de mensen in het aardbevingsgebied niet meegewogen en daar is Blokhuis ontstemd over. 'Dat Wiebes het heeft meegenomen in zijn overweging is volgens de Raad van State genoeg. Hij hoeft het zelf niet te onderbouwen', aldus Blokhuis.

Blokhuis is ook niet te spreken over hoe de Raad van State het belang van kinderen heeft meegenomen in haar besluit. 'Er wordt gezegd dat een twaalfjarige zelf een zienswijze in had kunnen dienen. Voor mij is dat niet realistisch.'

'Maak bezwaar!'

Toch roept Blokhuis nu kinderen op om massaal zelf een bezwaar in te dienen bij de Raad van State. 'De termijn is nog niet verlopen en de zomervakantie komt eraan.'

Ze adviseert kinderen contact op te nemen met het de Groninger Bodem Beweging of Gasberaad met de vraag hoe je een bezwaar indienen. 'Desnoods weten ze bij de provincie wel hoe je dat doet.'

Blokhuis benadrukt nogmaals het belang dat de kinderen een bezwaar in moeten dienen. 'Kennelijk wordt er anders over hun rug gezegd: Jullie hadden de kans, wij vinden dat we genoeg rekening met jullie hebben gehouden.'

