Heeft Groningen nog een beetje Oranjekoorts?

Vanavond speelt het Nederlandse vrouwenelftal de halve finale op het WK in Frankrijk. Leeft dat nog een beetje in Groningen?

We gaan even kijken in de Oosterparkwijk, normaal een wijk die compleet oranje kleurt bij een WK of EK van het Nederlands (mannen)elftal.

Her en der zijn een paar oranje vlaggetjes te zien, dat valt dus tegen. 'Een beetje jammer wel', zegt ook een buurtbewoonster. 'Bij mannenvoetbal zie je het meer.'

Tompoucen

Toch wordt er wel degelijk ingespeeld op het succes van de 'Oranje Leeuwinnen' en daar is ook behoefte aan.

In Ten Boer zijn er bijvoorbeeld oranje tompoezen in de aanbieding. 'Want het leeft best wel', zegt de verkoper. 'We hebben best veel klanten gehad. Die willen toch met een oranje tompoes voor de tv zitten vanavond.'

Groot scherm

Ook wordt er op verschillende plekken in onze provincie op grote schermen naar de wedstrijd gekeken.

Er zijn veel plekken in Stad waar dat kan, maar ook in Tolbert pakken ze groot uit. Deze week is er feestweek, maar er is voor de oranjedames ook een groot scherm geplaatst.

'We dachten zaterdag toen de vrouwen zich plaatsten: hier moeten we wat mee', zegt Sikko Cazemier van de organisatie. 'We hadden de muziek al geregeld en nu staat er een scherm van tien vierkante meter bij.'

'We verwachten een man of honderd', zegt mede-organisator Leon Brandsma. 'En iedereen moet in oranje hier naartoe komen', vult Sikko aan.

Vertrouwen in de prestaties is er ook: 'Zaterdag zaten ze er de tweede helft al goed in, ik verwacht het vandaag weer!'