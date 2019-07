Provincie: nieuwe kans voor grote windmolens op land

Partijen als Groninger Belang en de Partij voor het Noorden bevragen Homan kritisch op het toestaan van grote windmolens, gezien de ophef rond de grootschalige windparken bij de N33 en in de Drentse Monden en Oostermoer.

Maar Homan zegt dat Groningen koploper moet worden in de energietransitie. De doelstelling van het Akkoord van Parijs is om 49 procent minder co2 uit te stoten in 2030, Groningen wil tegen die tijd 55 procent minder co2 uitstoten.

'Draagvlak is het sleutelwoord'

'Wij kiezen daarbij wel voor grote windmolens', zegt Homan. 'Wel in kleinschaliger opstellingen, door middel van park- en lijnopstellingen. Gemeenten hebben er een grote rol in en draagvlak is het sleutelwoord.'

Juist bij de parken N33 en Drentse Monden Oostermoer ontbrak het draagvlak bij een deel van de omwonenden. Gemeenten toonden zich niet enthousiast. Toch wil Homan in gesprek met gemeenten over de komst van grote windmolens op land.

De veranderde houding van de provincie - voormalig gedeputeerde William Moorlag (PvdA) pleitte juist voor concentratiebeleid - zorgt voor wrevel in Provinciale Staten.

Zes partijen willen niet

'Bijna alle partijen zeggen: wij willen geen grote windmolens op land', zegt Dries Zwart van de Partij voor het Noorden. 'Nu komt de gedeputeerde met het standpunt: maar als de molen van ons is, mag het wel. Is de boodschap niet duidelijk? Wij willen geen windmolens op land.'

Zwart krijgt bijval van Groninger Belang, PVV, Forum voor Democratie, de SP en 50 Plus.

'De provincie ligt met het reduceren van de CO2 redelijk op schema', zegt Bram Schmaal (Groninger Belang). 'Andere provincies lopen achter. Moet dat niet eerst rechtgetrokken worden, voordat wij als provincie het voortouw willen nemen?'

'Het klimaat is een religie'

Homan vindt van niet. De gaskraan gaat dicht, er is een klimaatcrisis aan de gang en daarom moet de provincie haar verantwoordelijkheid nemen, betoogt Homan. Grote windmolens op land horen daarbij, evenals zonnepanelen op daken en kleine windmolens.

'Het klimaat is zo onderhand een religie', stelt Dennis Ram (PVV). 'Er is sprake van een scheiding tussen kerk en staat. Wordt het geen tijd van een scheiding tussen klimaat en staat? Ook moeten gemeenten meedoen met windmolenprojecten. Hoe verhoudt zich dat?'

Kleinere parken

Homan zegt dat gemeenten een belangrijke stem hebben bij het toestaan van grote windparken op land. Maar haar doel is: grote windmolens op land zijn nodig voor het opwekken van energie. Enig verschil met de parken bij N33 en Drentse Monden: de parken worden kleiner, de molens worden in lijnopstelling geplaatst.

Homan: 'Molens zullen variëren in hoogte, de mogelijkheid bestaat dat windmolens 45, 60 of misschien 100 meter hoog worden. En de grote solitaire molens, die komen in lijnopstelling en niet in grote parken.'

