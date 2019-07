'Pekelder' Hondekop ontvangt eerste gasten

De Hondekop, een Materieel'54-trein, die eind augustus vorig jaar van Oude Pekela naar Wieringerwerf in Noord-Holland verhuisde, heeft de eerste gasten ontvangen. De oude trein is namelijk omgebouwd tot een gastenverblijf.

De nieuwe eigenaar is Jervin Tonneman van camping Land uit Zee. Op zijn camping staan meer bijzondere onderkomens. Zo is er een oude tourbus van U2, een helikopter, een jacht, een tram en een luxe boomhut.

Toen hij hoorde dat de Hondekop te koop kwam was hij er als de kippen bij.

'Originele kleur'

'Het was een behoorlijke klus om hem op te knappen, maar het is goed gelukt', blikt Tonneman terug op de afgelopen maanden.

De originele kleur (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)





'We hebben de trein in de loods neergezet, en grondig gereinigd. Van buiten heeft de trein weer de originele groene kleur, en binnenin is er nu een accommodatie voor tien gasten'.

Het keukentje (Foto: Eigen foto)



Stichting Hondekop

'In eerste instantie wist ik niets van treinen. maar dat veranderde snel', zegt de campingbaas. 'De hele treinwereld stortte zich op me. De Stichting Hondekop, met 3.000 leden, was waanzinnig enthousiast. Er zijn nog maar drie van deze treinen in Nederland, en dit exemplaar waren ze een paar jaar kwijt. Jan Hendriks had hem van het verkeerspark in Assen gekocht en hem afgedekt bij zijn boerderij in Meeden neergezet. Hij wilde geen hordes treinliefhebbers op zijn terrein.'

Later stond de trein op een verscholen plek in Oude Pekela, waar Jan Hendriks de watertoren had gekocht.

Prijskaartje

Maar nu staat de trein in lijnopstelling glorieus te pronken op de camping, alsof hij zo weg zou kunnen rijden. Binnenin is een gastenverblijf dat van alle gemakken is voorzien.



Een slaapvertrek (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De eerste gasten hebben er al overnacht, en volgens Jervin Tonneman is de belangstelling groot. Echt goedkoop is een nachtje in de trein niet: voor tien personen betaal je in het laagseizoen €299 en in het hoogseizoen €399.

