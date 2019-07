Haim: Eemshaven krijgt een eigen theatervoorstelling

Het is niks, het was niks en wordt ook nooit wat, dat is jarenlang gezegd over de Eemshaven.

Theatermaker Theo de Groot van Stichting Peerd ziet in de geschiedenis van die haven het verhaal van het lelijke eendje dat uiteindelijk een mooie zwaan werd. Hij maakt er een theatervoorstelling over.

Haim

Haim gaat de locatievoorstelling heten en zal worden opgevoerd aan de Borkumkade in de Eemshaven. 'Het wordt tijd dat de haven zijn eigen verhaal krijgt', vertelt de Groninger theatermaker.

'Het is industriegebied maar ook heel erg plattelands. De afgelopen vijftig jaar is hier zo ontzettend veel gebeurd. Voor mij is de Eemshaven het sprookje van Hans Christian Andersen over het lelijke eendje.'

Jan Veldman, Lies van de Wiel en Max Sietsema

De locatievoorstelling die volgend jaar september in première moet gaan wordt geschreven door De Groot en Jan Veldman. De regie is in handen van Lies van der Wiel die ook tekende voor de regie van De Poolse Bruid. Acteur Max Sietsema uit Spijk is een van de hoofdrolspelers.

Eerst woest en ledig, daarna de butterfahrten

'Ik speel Johan van Veen, de bedenker van de Eemshaven', vertelt de Spijkster, acteur die vanuit zijn huis de ontwikkeling van de haven al die jaren heeft kunnen volgen.

'Eerst was het hier woest en ledig, het was een mooi natuurgebied met veel wild. Toen kwam er een boorlocatie, een centrale van de EGD. Je had de butterfahrten, toen kwamen er heel veel mensen hier naar toe.'

Mensen die mee willen spelen

Hoe de voorstelling eruit komt te zien is nu alleen in grote lijnen bekend. 'We zijn nu het scenario aan het schrijven,' zegt De Groot.

'We zijn aan het kijken waar de voorstelling precies over gaat. Verder zijn we aan het recruteren, we zoeken mensen die zin hebben om mee te spelen.' Geïnteresseerden kunnen zich aan melden bij Stichting Peerd.